Ніч вибухів у Росії: влучання в заводи, НПЗ, енергооб’єкти та аеродром

У ніч проти середи, 25 червня, територія РФ та тимчасово окуповані території зазнали масованої атаки. Вибухи та пожежі зафіксовані щонайменше у п’яти регіонах РФ, а також в окупованому Криму та Запорізькій області.

Таганрог (Ростовська область)

Близько 23:00 та о 01:00 прогриміли численні вибухи. Попередньо, уражено промисловий об’єкт — завод "Атлант АЕРО", що займається виробництвом авіаційного обладнання. Зафіксовано масштабну пожежу.

Азов (Ростовська область)

Атака тривала з 23:00 до 01:40. Ударів зазнала територія поблизу нафтопереробного заводу "Азовпродукт". Масштаби пошкоджень уточнюються.

Казань (Татарстан)

Над містом зафіксовано до десяти вибухів. У місцевому аеропорту було запроваджено план "Килим" — спецрежим для обмеження повітряного руху. Режим діяв до 04:30 ранку. Інформація про можливі ураження або жертви уточнюється.

Саратов

У районі стратегічного аеродрому "Енгельс", де базуються бомбардувальники Ту-95, пролунали щонайменше два потужних вибухи. Дані щодо наслідків наразі не розкриваються.

Джанкой (окупований Крим)

Повідомляється про ураження в районі військового аеродрому. Вибухи чули мешканці кількох населених пунктів.

Приморськ, Мелітополь, Якимівка (окупована Запорізька область)

Зафіксовано влучання уламків БпЛА або ракет по об’єктах енергетичної інфраструктури та місцях дислокації російських військ. Частина території досі перебуває в умовах блекауту. Інформація про втрати з боку противника уточнюється.

Масштаби удару свідчать про суттєву дестабілізацію у глибокому тилу РФ. Офіційні джерела в Росії поки що утримуються від коментарів або традиційно занижують масштаби пошкоджень.