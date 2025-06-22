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Іран запустив ракети по Ізраїлю: є руйнування, повідомляють про поранених

Іран запустив ракети по Ізраїлю: є руйнування, повідомляють про поранених

Вранці в декількох районах Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги – Іран запустив ракети. Про це повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїля.

За даними Командування тилових військ, Військово-повітряні сили Ізраїлю вживають заходів для перехоплення іранських ракет і завдання ударів, де це необхідно, щоб усунути загрозу.

Ізраїльські військові наголошують місцевому населенню на необхідності спускатися в укриття.

Удари Ізраїля по Ірану

У відповідь на атаку Ірану, Військово-повітряні сили Ізраїля розпочали серію ударів по військових цілях на заході Ірану. Повідомляється, що ВПС Ізраїля завдали удару по ракетних установках, готових до запуску, та по місцях зосередження Збройних сил Ірану.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Іранвійна в Ізраїлі
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