Іран запустив ракети по Ізраїлю: є руйнування, повідомляють про поранених

Вранці в декількох районах Ізраїлю пролунали сирени повітряної тривоги – Іран запустив ракети. Про це повідомляє пресслужба Армії оборони Ізраїля.

За даними Командування тилових військ, Військово-повітряні сили Ізраїлю вживають заходів для перехоплення іранських ракет і завдання ударів, де це необхідно, щоб усунути загрозу.

Ізраїльські військові наголошують місцевому населенню на необхідності спускатися в укриття.

Multiple sites being searched across Israel by MDA EMTs and Paramedics



Further casualty updates to follow pic.twitter.com/w27P27ozlr