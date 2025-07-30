Історичний демарш: вперше арабський світ відкрито виступив проти ХАМАС

Катар, Саудівська Аравія, Єгипет та ще низка арабських країн підписали спільну декларацію, яка вимагає роззброєння угруповання ХАМАС і передачі влади в Секторі Газа Палестинській адміністрації. Про це повідомляє New York Post.

До документа також приєдналися Франція, Велика Британія, Канада та представники Європейського Союзу. Декларацію було погоджено на конференції ООН, присвяченій відновленню мирного процесу створення двох держав — Ізраїлю та Палестини.

У тексті декларації підкреслюється, що після завершення бойових дій у Газі ХАМАС має скласти зброю та передати контроль над анклавом Палестинській адміністрації, за підтримки міжнародної спільноти. Це, за словами підписантів, є необхідною умовою для створення суверенної Палестинської держави.

Окремо у документі засуджується напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, який став причиною нинішнього військового конфлікту.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав декларацію «історичною і безпрецедентною». За його словами, це вперше, коли арабські держави публічно засудили дії ХАМАС, закликали до його роззброєння та виключення з управління Газою, а також висловили готовність до нормалізації відносин з Ізраїлем.

Ключовим пунктом декларації також є намір створити міжнародну стабілізаційну місію в Газі після завершення війни. Місія буде сформована за запрошенням Палестинської адміністрації та під мандатом ООН.

Примітно, що Ізраїль і США не брали участі у конференції, проте, за даними дипломатичних джерел, були поінформовані про текст документа.