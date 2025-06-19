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Суспiльство

16 млрд паролів від Apple, Facebook, Google злито в мережу: що робити українцям

16 млрд паролів від Apple, Facebook, Google злито в мережу: що робити українцям

За словами дослідників, це не повтор попередніх витоків, а нова, небезпечна інформація, яку вже можуть використовувати для зламів.

Фахівці з Cybernews повідомили про найбільший витік логінів і паролів в історії – у відкритому доступі опинилася база з 16 млрд облікових записів. Про це повідомляє Forbes.

Під час розслідування, що триває з початку 2024 року, експерти виявили 30 окремих масивів даних, кожен з яких містить від десятків мільйонів до понад 3,5 мільярда записів. Серед скомпрометованих акаунтів – доступи до соціальних мереж, VPN-сервісів, платформ для розробників, а також облікові записи Apple, Google, Facebook, GitHub, Telegram і навіть державних ресурсів.

За словами дослідників, це не повтор попередніх витоків, а нова, небезпечна інформація, яку вже можуть використовувати для зламів, фішингових атак і викрадення конфіденційних даних. Єдиним винятком є база зі 184 млн записів, яка фігурувала раніше.

Як убезпечити свої облікові записи

  • Оновіть паролі до важливих сервісів;
  • Використовуйте менеджери паролів. Вони допомагають створити унікальні й надійні комбінації;
  • За можливості переходьте на Passkeys (ключі доступу) – це сучасна й безпечніша альтернатива;
  • Будьте обережні з підозрілими повідомленнями в SMS або email – саме з фішингу часто починаються атаки.

Раніше міжнародне хакерське угруповання Head Mare більше року контролювало сервери провайдера «Теле-Центр», який обслуговував військові частини РФ на Кубані. Серед клієнтів – військова частина і силові структури.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

AppleFacebookGoogleTelegramхакериGitHubпаролі
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