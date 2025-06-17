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Культура

Нова глава: Сини The Beatles об'єдналися у групі Mantra of the Cosmos

Нова глава: Сини The Beatles об'єдналися у групі Mantra of the Cosmos

Заспівало разом друге покоління The Beatles. Слави батьків вони, звичайно, вже не здобудуть, але послухати їх саме як гурт буде цікаво.

Як повідомляють Українські новини, сини учасників The Beatles об'єдналися в новій пісні "Rip-Off" групи Mantra of the Cosmos. Зак Старкі, син Рінго Старра і засновник групи, записав трек спільно з Шоном Оно Ленноном та Джеймсом Маккартні. Фрагмент нової пісні Старкі опублікував на своїй сторінці в Instagram. Повна версія треку поки що недоступна.

 

 

В інтерв'ю The Telegraph Зак Старкі підтвердив, що не прагне повторити успіх легендарної групи батьків і не копіює її звучання. За його словами, спільна робота з синами Леннона та Маккартні – це просто нова грань його проєкту. 

"Rip-Off" став уже другою спільною роботою Шона та Джеймса: минулого року вони випустили ніжну акустичну композицію "Primrose Hill".

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

The Beatlesнащадкимузика
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