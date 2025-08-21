Безцінні реліквії: посмертна маска головного отамана військ УНР повертається до України

До Києва з Канади транспортують унікальні історичні предмети, пов’язані з видатним провідником визвольного руху 1917–1921 років Симоном Петлюрою. Серед них — посмертна маска лідера та його друкарська машинка. Вантаж уже перетнув український кордон і очікує на розмитнення. “У нас уже перетнув кордон дуже важливий вантаж. Він прямує з Канади до Києва. У ньому — друкарська машинка, якою користувався Петлюра, та його посмертна маска. Вони вже на митниці. Ми плануємо разом із Департаментом захисту культурної спадщини створити цікавий історичний проєкт”, — зазначив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос.

За його словами, ці предмети є частиною масштабного архіву української діаспори, який сформувався після втрати Україною державності. Загалом ідеться про майже 4 тисячі унікальних матеріалів, що спочатку зберігали українські емігранти в Західній Європі, а згодом — у Північній Америці. Завдяки цьому зусиллю вдалося зберегти безцінні артефакти для майбутніх поколінь.

Перед транспортуванням посмертної маски та друкарської машинки до Канади українські фахівці здійснили їхній детальний опис та фіксацію. Публічну презентацію цих знахідок планують провести вже на початку вересня.

Довідка: Симон Петлюра — член Генерального секретаріату Української Центральної Ради (генеральний секретар з військових справ), головний отаман військ УНР та голова Директорії. 25 травня 1926 року він був убитий у Парижі Самуїлом Шварцбардом. Більшість дослідників вважає, що за вбивством стояли радянські спецслужби.