Звільняємо українську територію: Сирський розповів про найгарячіші ділянки фронту

Головнокомандувач ЗСУ відвідав бойові підрозділи у Донецькій області та розповів про найгарячіші напрямки фронту.

Про це Олександр Сирський повідомив на своїй сторінці у Telegram.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, найгарячішими ділянками фронту залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також ворог активізує сили на Лиманському напрямку.

– Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь, – написав Сирський.

Головнокоммандувач зустрівся з командирами бригад і корпусів та заслухав доповіді про ситуацію на фронті та проблемні питання.

– Збройні сили свідомі своєї великої місії та спроможні й надалі виконувати завдання за призначенням. Ми відстоюємо та звільняємо українську територію. Підрозділи на Донеччині отримують для цього всебічну допомогу та підсилення, – додав Сирський.

ForUA нагадує, в Донецькій області у деяких населених пунктах на Покровському та Новопавлівському напрямках війська РФ намагалися здійснити стрімкий прорив оборони ЗСУ, однак зазнали значних втрат і не змогли закріпитися на позиціях.