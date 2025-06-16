Раян О'Лірі, командир Chosen Company, добровольчого підрозділу в українській піхоті, пише про проблему командування у в українському війську, яке не береже життя бійців. Texty.org.ua оприлюднили точку зору військового у вигляді прямої мови.

Армія тримається на харчах, але її воля до бою, здатність витримувати і знищувати ворога — у руках її командування. Є величезна різниця між підрозділом, що просто виживає, і підрозділом, що реально воює.

Почнемо з того, що це не звернення до конкретного командування, але це те, чого, на мою думку, критично не вистачає в розумінні серед офіцерського корпусу України. Посередній офіцер у мирний час впливає на боєготовність — що іноді можна проігнорувати. Але посередній або некомпетентний офіцер під час війни призводить до загибелі солдатів і знижує бойовий дух підрозділу та його здатність утримувати оборону чи здійснювати наступальні дії.

Ми втратили більше людей через неякісне командування, ніж від дій Росії. Повторю ще раз: як солдат із лютого 2022 року, я стверджую, що ми втратили більше людей через погане керівництво та радянське мислення, ніж від прямих дій Росії.

Офіцерський корпус України поводиться як кастова система недоторканних або "армійських князів". Замість того, щоб дбати про нормальні умови життя солдатів, більшість керівництва більше турбується про наявність душу, приватної кімнати тощо.

Ця система дозволяє некомпетентним офіцерам не лише уникати відповідальності, а й отримувати підвищення чи переводитися на інші посади, щоби уникнути паперової тяганини або щоб командир бригади чи батальйону, який їх призначив, не мав потреби знижувати у званні друзів чи розбиратися з наслідками.

Така система кумівства має прямий вплив на ситуацію на передовій. Реальний приклад — 59-та бригада. Після того як Вадима Сухаревського перевели до Сил безпілотних систем, командування передали Богдану Шевчуку. У перші два місяці свого командування він відправляв офіцерів розвідки в штурмові дії, що призвело до загибелі та важких поранень серед тих, хто не мав жодного стосунку до бойових операцій.

Це підірвало не лише моральний дух, а й ефективність підрозділу. Він відправляв солдатів на недосяжні позиції без жодної надії на підкріплення або навіть на виживання. Понад 16 місяців знадобилося, щоб його зняли з посади. 16 місяців рішень, які коштували десяткам, а можливо й сотням людей життя.

Такі ситуації — частина проблеми у Сухопутних військах України. Корпус сержантів не був належним чином сформований із початку повномасштабної війни у 2022 році, а офіцерський корпус продовжує жити за радянськими шаблонами, де провали прикриваються, а платять за це солдати.

Ми проливаємо кров за Україну, ми вмираємо за Україну, ми боремося заради наших дітей, дружин, синів і дочок — у той час як офіцери, яким байдуже, які не мають мотивації, не мають права командувати, продовжують робити помилки, що ведуть до безглуздих смертей.

Я не можу говорити про рівень вище батальйону, але враховуючи останні заяви офіцерів, які намагалися змінити систему та були змушені подати у відставку — це має стати сигналом для тих, хто при владі. Потрібні зміни, якщо ми хочемо зберегти свободу наступного покоління, українську ідентичність і продовжити шлях до демократії.

За нинішніх темпів ці офіцери й надалі заповнюватимуть кладовища хоробрими, мужніми українцями без жодної обґрунтованої причини. Саме тому я більше не поведу хоробрих чоловіків і жінок у саме пекло бою, якщо не знатиму, що в тилу є офіцер, якому не байдуже наше життя й який хоче виконати місію разом із нами.

Найцінніше, що ми маємо — це наші люди, наш розум, наша здатність мислити. Ми повинні закарбувати віру в те, що люди важливіші за метри й медалі — наразі цього, на жаль, немає. Серед нас є м’ясники, серед нас є виродки, і ці офіцери мають бути негайно усунуті, якщо ми хочемо перемогти в цій війні і зберегти нашу державу. На дворі 2025 рік — настав час, щоби разом із росіянами в полі померло і радянське мислення.

Настав 2025 рік — така поведінка офіцерів є неприпустимою. Якщо офіцер немотивований, байдужий, неспроможний, його потрібно знімати негайно, а не через місяці.