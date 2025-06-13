Найбільша в історії України угода про визнання винуватості: мільярд гривень повернуть державі та громаді Одеси

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості з одеськими бізнесменами Борисом Кауфманом та Алексом Боруховичем, колишнім мером Одеси Олексієм Костусєвим та ще чотирма особами. Ця угода стала найбільшою в історії України за сумою відшкодування та конфіскації.

За інформацією Центру Протидії Корупції, загальна сума зобов'язань, які взяли на себе обвинувачені, перевищує 1 мільярд гривень, які будуть сплачені на користь держави та громади Одеси.

Умови угоди: відшкодування, штрафи та конфіскація

Відшкодування шкоди: Обвинувачені зобов'язані сплатити 150 млн грн на рахунок Одеської міськради та повернути громаді міста 2488 одиниць майна . При цьому міськрада збереже право власності на аеропорт, а її частка у статутному капіталі не зменшиться, що було ключовою умовою з боку потерпілого.

Обвинувачені зобов'язані сплатити на рахунок Одеської міськради та повернути громаді міста . При цьому міськрада збереже право власності на аеропорт, а її частка у статутному капіталі не зменшиться, що було ключовою умовою з боку потерпілого. Штрафи: Вперше застосовано максимальний розмір штрафу – 204 млн грн . Іншому обвинуваченому призначили штраф у розмірі 102 млн грн , а ще двом особам – понад 30 млн грн кожному. Загальна сума штрафів перевищує 400 млн грн .

Вперше застосовано максимальний розмір штрафу – . Іншому обвинуваченому призначили штраф у розмірі , а ще двом особам – понад кожному. Загальна сума штрафів перевищує . Конфіскація майна: До доходу держави суд конфіскував понад 6 млн грн , 582 тисячі доларів та 6 тисяч євро . Також конфісковано 6 об'єктів дорогого майна , зокрема квартиру площею 700 квадратних метрів у центрі Одеси. До 20 тисяч доларів застосовано спецконфіскацію.

До доходу держави суд конфіскував понад , та . Також конфісковано , зокрема квартиру площею 700 квадратних метрів у центрі Одеси. До застосовано спецконфіскацію. Підтримка ЗСУ: Засуджені вже перерахували 20 млн грн та зобов'язані перерахувати ще 106 млн грн на підтримку Збройних Сил України.

Покарання та звільнення від відбування

Обвинуваженим було призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 8 років. Однак, враховуючи надання викривальних показів, засуджених звільнили від відбування покарання із встановленням іспитового строку.

Переваги угоди для держави

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) зазначають, що ця угода дозволить державі не витрачати ресурси на тривалий судовий розгляд справи, особливо враховуючи, що термін давності за деякими злочинами вже закінчився або мав незабаром закінчитися.

Нагадаємо, Бориса Кауфмана та інших обвинувачували у незаконному заволодінні Міжнародним аеропортом «Одеса» на суму 118 млн грн та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.