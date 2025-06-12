Сили оборони України уразили завод електроніки під Москвою, що виробляє компоненти для російського озброєння

У ніч на четвер, 12 червня, Сили оборони України завдали успішного удару по заводу "Резоніт" у селищі Зубово Московської області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

За даними Генштабу, підприємство "Резоніт" є критично важливим об'єктом військово-промислового комплексу РФ. Воно спеціалізується на виробництві електроніки та монтажі друкованих плат, які використовуються у високотехнологічному озброєнні та військовій техніці країни-агресора.

Удар було завдано Силами безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. Зафіксовано вибухи на території Технопарку "Резоніт". Наразі результати вогневого ураження уточнюються.

Варто зазначити, що в ніч на 12 червня російські ЗМІ повідомляли про тимчасове припинення роботи аеропортів Внуково та Шереметьєво у Підмосков'ї. Міністерство оборони РФ традиційно заявляло про "збиття" 52 дронів, три з яких, за їхніми словами, були "знищені" в Московській області. Однак кількість БпЛА, які досягли своїх цілей, у Москві традиційно не уточнювалася.