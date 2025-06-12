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Американець 120 разів видавав себе за бортпровідника, щоб безкоштовно літати

Американець 120 разів видавав себе за бортпровідника, щоб безкоштовно літати

Жителя Південної Флориди Тірона Олександра визнали винним у шахрайстві і незаконному проникненні в зони аеропортів, що охороняються.

З 2018 по 2024 рік чоловік 120 разів видавав себе за бортпровідника семи різних авіакомпаній, що безкоштовно літати. Про це повідомляє Міністерство юстиції США.

За даними слідства, Тірон Олександр використав спеціалізоване програмне забезпечення, призначене виключно для авіаційного персоналу.

Для доступу до системи він підробив майже 30 службових посвідчень співробітників і вводив неправдиві дати працевлаштування. Це дозволило шахраю обходити оплату та потрапляти до службових зон аеропортів.

Вирок Тірону Олександру винесуть 25 серпня. Йому загрожує до 30 років позбавлення волі.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

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