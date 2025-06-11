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Німецьку розвідувальну службу очолить людина, яка тривалий час працювала в Україні

Німецьку розвідувальну службу очолить людина, яка тривалий час працювала в Україні

Новим керівником Федеральної розвідувальної служби (BND) стане Мартін Єґер — він працює послом Німеччини в Україні.

Про це повідомляє видання Spiegel.

За даними медіа, рішення про призначення Єґера на нову посаду ухвалив канцлер Фрідріх Мерц, оскільки Федеральна розвідувальна служба безпосереднього йому підпорядковується.

Німецький уряд ще офіційно не підтвердив цю зміну. ​​Однак, за інформацією Spiegel, це станеться найближчим часом. Водночас нинішній глава BND Бруно Каль, імовірно, стане послом Німеччини у Ватикані.

Видання називає Мартіна Єґера одним із найдосвідченіших дипломатів Міністерства закордонних справ Німеччини. На чолі з ним німецька розвідка має намір реорганізуватися в найближчі роки. Зокрема, очікується, що федеральний уряд має намір надати BND більшої гнучкості у сфері іноземного шпигунства та технічної розвідки.

Як пише Spiegel, останніми роками Єґер мав чималий досвід співпраці з розвідслужбами, причому як у Берліні, так і в «кризових регіонах світу».

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Мартін Єґер
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