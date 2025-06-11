Скандальний план Трампа: мігрантів, зокрема українців, можуть відправити до Гуантанамо-Бей

Адміністрація президента США Дональда Трампа розробляє плани щодо переміщення тисяч нелегальних мігрантів до військової бази в Гуантанамо-Бей, Куба. Цей крок покликаний зменшити навантаження на переповнені імміграційні центри Міністерства внутрішньої безпеки (DHS). Серед мігрантів, які можуть бути переведені, є громадяни України та інших союзних європейських країн, повідомляє The Washington Post.

За інформацією видання, що посилається на анонімні джерела, приблизно 9 тисяч мігрантів вже пройшли медичне обстеження для потенційної депортації до Гуантанамо. Серед них сотні осіб з Великої Британії, Італії, Франції, Німеччини, Ірландії, Бельгії, Нідерландів, Литви, Польщі, Туреччини та України, а також значна кількість мігрантів з Гаїті.

Деталі плану та можливі терміни

У бюджетних документах зазначається, що військова база в Гуантанамо-Бей "не заповнена", що створює можливість для розміщення додаткових затриманих. За даними Politico, переведення ув'язнених може розпочатися вже в середу.

Хоча в документах DHS йдеться про прагнення "мінімізувати час утримання на базі", остаточне рішення залишається за Білим домом, і довгострокове перебування мігрантів на базі є реальною можливістю.

Позиція адміністрації Трампа

Стівен Міллер, помічник голови Білого дому за часів адміністрації Трампа, заявив: "Під керівництвом президента Трампа ми плануємо досягти мінімальної мети – 3 тисячі арештів щодня для ICE". Том Гоман, координатор імміграційної політики, додав: "Ми повинні збільшити ці арешти та депортації".

Помічник конгресмена, обізнаний з питаннями щодо Гуантанамо, повідомив, що нещодавно DHS звернулося з проханням розширити ізолятор середнього рівня безпеки на базі зі 140 до 300 ув'язнених.

Правозахисні застереження та висока вартість

Правозахисники висловлюють занепокоєння, наголошуючи, що утримання осіб без кримінальних обвинувачень на військовій базі може суперечити міжнародному праву. Крім того, повідомляється, що щоденне утримання одного в'язня в Гуантанамо-Бей може коштувати до 100 тисяч доларів, що робить цей план надзвичайно дорогим.

Військова база США в Гуантанамо-Бей відома передусім як табір для підозрюваних у тероризмі після 2002 року. Використання її для утримання мігрантів викликає суперечки та занепокоєння серед міжнародної спільноти.