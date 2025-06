Нові знімки Сонця розкривають таємниці магнітних полів

Астрономи оприлюднили найчіткіші в історії зображення поверхні Сонця. На знімках видно складні магнітні структури, що розташовані на його поверхні.

Ці фотографії зробив сонячний телескоп імені Денієла Іноуї, що знаходиться на Гаваях.

На зображенні видно тонкі яскраві та темні смуги. Вони знаходяться у тонкому газоподібному шарі атмосфери Сонця, відомому як фотосфера, пише видання Space.

NSO scientists used the @NSF Inouye Solar Telescope to capture the sharpest view of the Sun's surface, revealing ultra-fine magnetic "stripes" just 20km wide! They observed rippling patterns caused by magnetic fields, offering new clues on solar magnetism. https://t.co/EeMvY3lbZI pic.twitter.com/ncY11PAceg

– Ми вперше досліджуємо дрібномасштабну структуру сонячної поверхні з безпрецедентною роздільною здатністю – близько 20 км, – розповів провідний автор дослідження з Національної сонячної обсерваторії Девід Курідзе.

За його словами, ці смуги є "відбитками" дрібномасштабних змін магнітного поля.

На фото видно як світлі і темні смуги чергуються вздовж стінок сонячних гранул. Гранули – це конвекційні клітини, які переносять тепло з глибин Сонця на його поверхню. Вчені вважають, що ці візерунки утворюються через магнітні поля, які коливаються подібно до штор, що розвіваються на вітрі.

🧵1/2: In this image from the @NSF Inouye Solar Telescope, operated by the NSO, the fine-structure of the quiet Sun is observed at its surface (photosphere). Heating plasma rises in the bright, convective “bubbles” (granules) then cools & falls into the dark, intergranular lanes. pic.twitter.com/ZN6b6XJGuD