Магнітні бурі в серпні 2025: детальний прогноз та поради для метеозалежних

Після синоптично бурхливого липня, вчені прогнозують декілька сильних магнітних бур у серпні 2025 року, а також незначні геомагнітні збурення протягом місяця. За попереднім прогнозом від Центру прогнозування космічної погоди, геомагнітна ситуація в серпні буде спокійнішою, ніж у середині літа, інформує ForUА. Очікується невелика кількість потужних бур, які чергуватимуться зі збуреннями, що мають незначний вплив на Землю та стан метеозалежних людей.
Коли очікуються сильні магнітні бурі у серпні 2025 року?
Сильні магнітні бурі рівня STORM G1 (що відповідає K-індексу 5) за попередніми даними вчених очікуються:
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7 серпня
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9 серпня
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11 серпня
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13 серпня
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19 серпня
Коли очікуються геомагнітні збурення з мінімальним впливом на Землю у серпні 2025 року?
Геомагнітні збурення з мінімальним впливом очікуються:
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4 серпня
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8 серпня
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10 серпня
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12 серпня
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14 серпня
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18 серпня
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20 серпня
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22 серпня
Варто зазначити, що G-індекс характеризує інтенсивність геомагнітної бурі від 1 до 5 та відповідає K-індексу, якщо додати 4 (наприклад, буря G1 відповідає K-індексу 5). K-індекс застосовується фахівцями для позначення інтенсивності магнітних бур, геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9.
Важливі рекомендації для здоров'я
Важливо пам’ятати, що сонячна активність постійно змінюється, тому краще відстежувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур, і не припиняти з особливою ретельністю слідкувати за власним здоров’ям.
Як зменшити вплив магнітних бур?
Щоб зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, рекомендується дотримуватися наступних порад:
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Нормалізуйте сон: Спіть не менше восьми годин на добу.
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Збалансуйте водний баланс: Пийте протягом дня достатньо чистої води.
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Перегляньте щоденний раціон: Віддайте перевагу легким стравам і відмовтеся від алкоголю.
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