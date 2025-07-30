Магнітні бурі в серпні 2025: детальний прогноз та поради для метеозалежних

Після синоптично бурхливого липня, вчені прогнозують декілька сильних магнітних бур у серпні 2025 року, а також незначні геомагнітні збурення протягом місяця. За попереднім прогнозом від Центру прогнозування космічної погоди, геомагнітна ситуація в серпні буде спокійнішою, ніж у середині літа, інформує ForUА. Очікується невелика кількість потужних бур, які чергуватимуться зі збуреннями, що мають незначний вплив на Землю та стан метеозалежних людей.

Коли очікуються сильні магнітні бурі у серпні 2025 року?

Сильні магнітні бурі рівня STORM G1 (що відповідає K-індексу 5) за попередніми даними вчених очікуються:

7 серпня

9 серпня

11 серпня

13 серпня

19 серпня

Коли очікуються геомагнітні збурення з мінімальним впливом на Землю у серпні 2025 року?

Геомагнітні збурення з мінімальним впливом очікуються:

4 серпня

8 серпня

10 серпня

12 серпня

14 серпня

18 серпня

20 серпня

22 серпня

Варто зазначити, що G-індекс характеризує інтенсивність геомагнітної бурі від 1 до 5 та відповідає K-індексу, якщо додати 4 (наприклад, буря G1 відповідає K-індексу 5). K-індекс застосовується фахівцями для позначення інтенсивності магнітних бур, геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9.

Важливі рекомендації для здоров'я

Важливо пам’ятати, що сонячна активність постійно змінюється, тому краще відстежувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур, і не припиняти з особливою ретельністю слідкувати за власним здоров’ям.

Як зменшити вплив магнітних бур?

Щоб зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, рекомендується дотримуватися наступних порад:

Нормалізуйте сон : Спіть не менше восьми годин на добу.

Збалансуйте водний баланс : Пийте протягом дня достатньо чистої води.

Перегляньте щоденний раціон: Віддайте перевагу легким стравам і відмовтеся від алкоголю.

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