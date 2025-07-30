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Здоров'я

Магнітні бурі в серпні 2025: детальний прогноз та поради для метеозалежних

Магнітні бурі в серпні 2025: детальний прогноз та поради для метеозалежних

Після синоптично бурхливого липня, вчені прогнозують декілька сильних магнітних бур у серпні 2025 року, а також незначні геомагнітні збурення протягом місяця. За попереднім прогнозом від Центру прогнозування космічної погоди, геомагнітна ситуація в серпні буде спокійнішою, ніж у середині літа, інформує ForUА. Очікується невелика кількість потужних бур, які чергуватимуться зі збуреннями, що мають незначний вплив на Землю та стан метеозалежних людей.

Коли очікуються сильні магнітні бурі у серпні 2025 року?

Сильні магнітні бурі рівня STORM G1 (що відповідає K-індексу 5) за попередніми даними вчених очікуються:

  • 7 серпня

  • 9 серпня

  • 11 серпня

  • 13 серпня

  • 19 серпня

Коли очікуються геомагнітні збурення з мінімальним впливом на Землю у серпні 2025 року?

Геомагнітні збурення з мінімальним впливом очікуються:

  • 4 серпня

  • 8 серпня

  • 10 серпня

  • 12 серпня

  • 14 серпня

  • 18 серпня

  • 20 серпня

  • 22 серпня

Варто зазначити, що G-індекс характеризує інтенсивність геомагнітної бурі від 1 до 5 та відповідає K-індексу, якщо додати 4 (наприклад, буря G1 відповідає K-індексу 5). K-індекс застосовується фахівцями для позначення інтенсивності магнітних бур, геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9.

Важливі рекомендації для здоров'я

Важливо пам’ятати, що сонячна активність постійно змінюється, тому краще відстежувати показники сонячних спалахів і геомагнітних бур, і не припиняти з особливою ретельністю слідкувати за власним здоров’ям.

Як зменшити вплив магнітних бур?

Щоб зменшити вплив магнітних бур на самопочуття, рекомендується дотримуватися наступних порад:

  • Нормалізуйте сон: Спіть не менше восьми годин на добу.

  • Збалансуйте водний баланс: Пийте протягом дня достатньо чистої води.

  • Перегляньте щоденний раціон: Віддайте перевагу легким стравам і відмовтеся від алкоголю.

Раніше стало відомо, скільки кроків насправді потрібно для здоров'я: Нове дослідження розвінчує міфи.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

сонцесерпеньмагнітні бурісамопочуття
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