Агентка ФСБ обладнала балкон як пункт спостереження за польотами бойової авіації, – СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів ФСБ, які зливали ворогові дані про бойову авіацію ЗСУ у Київській та Миколаївській областях, повідомляє СБУ.

Повідомляється, що на Київщині затримано агента ФСБ, яка фіксувала час, напрямки та орієнтовну кількість польотів літаків Сил оборони.

– Фігуранткою виявилася 34-річна місцева безробітна, яка співпрацювала з російською спецслужбою в обмін на обіцянку грошей, – йдеться у повідомленні.

Щоб виконати завдання ворога, жінка обладнала на балконі своєї квартири спостережний пункт. Там вона фіксувала графік зльотів і посадок військових бортів.

Також встановлено, що зрадниця звітувала до ФСБ про наслідки прильотів.

На Миколаївщині викрито мобілізованого з місцевої військової частини, який приховано знімав бойові вильоти авіації ЗСУ.

– Після зйомок він зливав відеофайли до популярних месенджерів, де їх могли перехопити представники російських спецслужб, – йдеться у повідомленні.

У СБУ повідомили, що під час обшуку у затриманих вилучено мобільні телефони на місці злочину.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до скоєних злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, скоєне в умовах військового стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 5 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.