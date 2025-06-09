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Агентка ФСБ обладнала балкон як пункт спостереження за польотами бойової авіації, – СБУ

Агентка ФСБ обладнала балкон як пункт спостереження за польотами бойової авіації, – СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів ФСБ, які зливали ворогові дані про бойову авіацію ЗСУ у Київській та Миколаївській областях, повідомляє СБУ.

Повідомляється, що на Київщині затримано агента ФСБ, яка фіксувала час, напрямки та орієнтовну кількість польотів літаків Сил оборони.

– Фігуранткою виявилася 34-річна місцева безробітна, яка співпрацювала з російською спецслужбою в обмін на обіцянку грошей, – йдеться у повідомленні.

Щоб виконати завдання ворога, жінка обладнала на балконі своєї квартири спостережний пункт. Там вона фіксувала графік зльотів і посадок військових бортів.

Також встановлено, що зрадниця звітувала до ФСБ про наслідки прильотів.

На Миколаївщині викрито мобілізованого з місцевої військової частини, який приховано знімав бойові вильоти авіації ЗСУ.

– Після зйомок він зливав відеофайли до популярних месенджерів, де їх могли перехопити представники російських спецслужб, – йдеться у повідомленні.

У СБУ повідомили, що під час обшуку у затриманих вилучено мобільні телефони на місці злочину.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до скоєних злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, скоєне в умовах військового стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 5 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СБУзатримання агентів
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