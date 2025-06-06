Росія ховає бомбардувальники від України біля Америки

Після серії успішних українських атак безпілотниками на російські аеродроми, відомих як операція "Павутина", Росія перекинула свої стратегічні бомбардувальники вглиб території, аж на Чукотку, що межує з американською Аляскою. Метою такої передислокації, ймовірно, є убезпечення цінної авіації від подальших українських ударів.

Супутникові знімки від ESA, датовані 4 червня, зафіксували на авіабазі "Анадир" ("Угольний"), розташованій за 6,6 тисяч кілометрів від України, великий літак, який експерти Defense Express ідентифікували як стратегічний бомбардувальник Ту-160. Цей літак вирізняється характерним "розпластаним" фюзеляжем та розмахом крила до 55,7 метра.

Що цікаво, на супутникових фото від 2 червня цього літака на авіабазі ще не було. Протягом кількох місяців також не було жодних свідчень того, що росіяни тримали стратегічну авіацію на цій віддаленій базі.

Ймовірно, росіяни вважають "Анадир" безпечною локацією, оскільки до цього віддаленого місця немає жодної траси, що унеможливлює атаку на аеродром за допомогою вантажівки з дронами.

Водночас, експерти Defense Express зазначають, що використання літаків з настільки віддаленої авіабази для ударів по Україні є сумнівним. Загалом, застосування Ту-160 для атак на Україну було рідкісним явищем. Їх фіксували лише тричі: 26 травня 2025 року, 17 листопада 2024 року та 18 травня 2023 року.

Ця передислокація свідчить про те, що Україна змушує Росію переглядати свою військову логістику та шукати нові способи захисту стратегічних активів.