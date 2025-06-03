Видано перший дозвіл на ввезення в Україну медичного канабісу, – Держлікслужба

Субстанція медичного канабісу, зареєстрована у Державному реєстрі лікарських засобів України, отримала офіційний дозвіл на ввезення та використання в медичній практиці, повідомляє Держлікслужба.

Видача першого дозволу — важливий етап у впровадженні легального обігу медичного канабісу в Україні.

Це результат багаторічної роботи, зокрема ухвалення відповідного закону, підзаконних актів та нормативного врегулювання імпорту й реєстрації препаратів на основі канабіноїдів.

Відтепер українські медичні заклади зможуть легально закуповувати та використовувати ці препарати, а пацієнти — отримувати їх за призначенням лікаря.

Це не готовий препарат, а основа, з якої фармацевти можуть виготовити ліки у формі крапель, капсул, спреїв, мазей тощо.

Важливо, що субстанція медичного канабісу не є наркотичною речовиною, якщо її використовують виключно за рецептом і під наглядом лікаря.

Ліки для знеболення та зменшення судом можуть врятувати мільйони людей з онкологічними захворюваннями, епілепсією, розсіяним склерозом, хворобою Паркінсона, посттравматичним стресовим розладом (ПТСР), а також тих, хто страждає на хронічний біль або проходить паліативне лікування.