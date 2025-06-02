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Президенткою Генеральної асамблеї ООН стала дипломатка, проти кандидатури якої виступала РФ

Президенткою Генеральної асамблеї ООН стала дипломатка, проти кандидатури якої виступала РФ

Організація Об’єднаних Націй обрала колишню міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок новою президенткою Генеральної асамблеї. 

Про це в понеділок оголосив голова асамблеї Філемон Янг, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У таємному голосуванні за колишню очільницю дипломатії Німеччини проголосували 167 держав.

Бербок була єдиною кандидаткою на посаду. Попри це, голосування відбулося у таємному режимі – за наполяганням одного з членів ООН. За інформацією з дипломатичних кіл, ініціатором таємного голосування стала Росія.

Москва не приховувала свого негативного ставлення до кандидатури Бербок, звинувачуючи її в "відвертій упередженості". 

Як міністерка закордонних справ, Бербок послідовно критикувала Росію за агресію проти України й виступала за жорсткий курс щодо Кремля, що неодноразово викликало обурення з боку російської влади.

Висунення Бербок після поразки її партії на парламентських виборах у Німеччині викликало певну критику в дипломатичних колах.

У своїй промові після обрання Бербок подякувала за довіру й пообіцяла бути "чесною посередницею" для всіх держав-членів ООН.

Раніше Бербок відмовилась від керівництва парламентською фракцією "Зелених" з особистих причин.

Згодом стало відомо, що її кандидатуру хочуть висунути на ротаційну посаду голови Генеральної асамблеї ООН.

 Автор: Богдан Моримух
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