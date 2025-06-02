Президенткою Генеральної асамблеї ООН стала дипломатка, проти кандидатури якої виступала РФ

Організація Об’єднаних Націй обрала колишню міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок новою президенткою Генеральної асамблеї.

Про це в понеділок оголосив голова асамблеї Філемон Янг, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У таємному голосуванні за колишню очільницю дипломатії Німеччини проголосували 167 держав.

Бербок була єдиною кандидаткою на посаду. Попри це, голосування відбулося у таємному режимі – за наполяганням одного з членів ООН. За інформацією з дипломатичних кіл, ініціатором таємного голосування стала Росія.

Москва не приховувала свого негативного ставлення до кандидатури Бербок, звинувачуючи її в "відвертій упередженості".

Як міністерка закордонних справ, Бербок послідовно критикувала Росію за агресію проти України й виступала за жорсткий курс щодо Кремля, що неодноразово викликало обурення з боку російської влади.

Висунення Бербок після поразки її партії на парламентських виборах у Німеччині викликало певну критику в дипломатичних колах.

У своїй промові після обрання Бербок подякувала за довіру й пообіцяла бути "чесною посередницею" для всіх держав-членів ООН.

Раніше Бербок відмовилась від керівництва парламентською фракцією "Зелених" з особистих причин.

Згодом стало відомо, що її кандидатуру хочуть висунути на ротаційну посаду голови Генеральної асамблеї ООН.