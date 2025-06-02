Погода 2 червня: сухо та спекотно

Сьогодні в Україні - переважно без опадів. Лише у західних, Житомирській, Вінницькій, місцями Київській, Одеській областях можливі короткочасні дощі, подекуди грози.

Вітер у західних та північних областях південно-західний, 7-12 м/с; на решті території змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомили синоптики.

Температура повітря +23-28°; в Карпатах + 18-23°.

У Києві та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітряя у столиці + 25-27°. На Київщині + 23-28°.