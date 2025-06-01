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Надзвичайні події

Удар РФ по навчальному центру ЗСУ "Іскандером"

Удар РФ по навчальному центру ЗСУ "Іскандером"

РФ завдала удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ Збройних сил України ракетою Іскандер, свідчать попередні дані. Про це у коментарі "Суспільному" повідомив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

Він зауважив, що остаточна інформація буде згодом, після того як місце удару дослідять експерти.

– На момент оголошення повітряної тривоги весь особовий склад перебував в укриттях, окрім тих, хто, можливо, не встиг до них дістатися, – зазначив Саранцев.

Як повідомив речник, створено тимчасову робочу групи, “яка буде досліджувати причини обставини, які привели до цієї трагедії”.

Речник Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що у разі з’ясування вини посадових осіб, будь-якого рівня, попри їхні заслуги, всі вони будуть притягнуті до відповідальності.

Зараз відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

Після удару РФ по навчальному центру ЗСУ командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав рапорт на звільнення.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніагресія рф
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