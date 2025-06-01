РФ завдала удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ Збройних сил України ракетою Іскандер, свідчать попередні дані. Про це у коментарі "Суспільному" повідомив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

Він зауважив, що остаточна інформація буде згодом, після того як місце удару дослідять експерти.

– На момент оголошення повітряної тривоги весь особовий склад перебував в укриттях, окрім тих, хто, можливо, не встиг до них дістатися, – зазначив Саранцев.

Як повідомив речник, створено тимчасову робочу групи, “яка буде досліджувати причини обставини, які привели до цієї трагедії”.

Речник Сухопутних військ ЗСУ наголосив, що у разі з’ясування вини посадових осіб, будь-якого рівня, попри їхні заслуги, всі вони будуть притягнуті до відповідальності.

Зараз відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

Після удару РФ по навчальному центру ЗСУ командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав рапорт на звільнення.