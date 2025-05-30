ЗСУ відбивають російські атаки на 11 напрямках: яка ситуація на фронті

Від початку поточної доби на фронті відбулося 93 бойових зіткнення на 11 напрямках. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 16:00 в п'ятницю, 30 травня.

На Харківському напрямку зупинено одну російську атаку біля Вовчанська.

зупинено одну російську атаку біля Вовчанська. На Куп’янському напрямку агресори чотири рази здійснював штурмові дії в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Загризового. Всі боєзіткнення завершені.

агресори чотири рази здійснював штурмові дії в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Загризового. Всі боєзіткнення завершені. На Лиманському напрямку ворог здійснив 15 штурмів поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в напрямках Нового Миру, Ольгівки, Карпівки. Дотепер тривають два боєзіткнення.

ворог здійснив 15 штурмів поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в напрямках Нового Миру, Ольгівки, Карпівки. Дотепер тривають два боєзіткнення. На Сіверському напрямку відбито п’ять атак в напрямках Григорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.

відбито п’ять атак в напрямках Григорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. На Краматорському напрямку окупанти здійснюють спробу просунутися вперед в районі Часового Яру. Бойове зіткнення триває.

окупанти здійснюють спробу просунутися вперед в районі Часового Яру. Бойове зіткнення триває. На Торецькому напрямку щупинено одну атаку ворога в районі Торецька. Ще один бій триває.

щупинено одну атаку ворога в районі Торецька. Ще один бій триває. На Покровському напрямку росіяни організували 31 штурм у районах населених пунктів Зоря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Муравка, Котлярівка та Олексіївка. Сили оборони відбили вже 28 атак.

росіяни організували 31 штурм у районах населених пунктів Зоря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Муравка, Котлярівка та Олексіївка. Сили оборони відбили вже 28 атак. На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував в районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Шевченко, Новопіль, Зелене Поле. Три бойових зіткнення продовжуються досі.

ворог 12 разів атакував в районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Шевченко, Новопіль, Зелене Поле. Три бойових зіткнення продовжуються досі. На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення біля Новоданилівки.

відбулося три боєзіткнення біля Новоданилівки. На Придніпровському напрямку ворог провів дві безрезультатні атаки.

ворог провів дві безрезультатні атаки. На Курському напрямку наші оборонці відбили 12 атак росіян. Ще п’ять бойових зіткнень тривають.