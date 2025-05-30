ЗСУ відбивають російські атаки на 11 напрямках: яка ситуація на фронті

Від початку поточної доби на фронті відбулося 93 бойових зіткнення на 11 напрямках. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 16:00 в п'ятницю, 30 травня.
- На Харківському напрямку зупинено одну російську атаку біля Вовчанська.
- На Куп’янському напрямку агресори чотири рази здійснював штурмові дії в районах Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Загризового. Всі боєзіткнення завершені.
- На Лиманському напрямку ворог здійснив 15 штурмів поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Рідкодуб, Зелена Долина, Торське та в напрямках Нового Миру, Ольгівки, Карпівки. Дотепер тривають два боєзіткнення.
- На Сіверському напрямку відбито п’ять атак в напрямках Григорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського.
- На Краматорському напрямку окупанти здійснюють спробу просунутися вперед в районі Часового Яру. Бойове зіткнення триває.
- На Торецькому напрямку щупинено одну атаку ворога в районі Торецька. Ще один бій триває.
- На Покровському напрямку росіяни організували 31 штурм у районах населених пунктів Зоря, Русин Яр, Полтавка, Шевченко Перше, Миролюбівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Муравка, Котлярівка та Олексіївка. Сили оборони відбили вже 28 атак.
- На Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував в районах населених пунктів Костянтинопіль, Багатир, Одрадне, Шевченко, Новопіль, Зелене Поле. Три бойових зіткнення продовжуються досі.
- На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення біля Новоданилівки.
- На Придніпровському напрямку ворог провів дві безрезультатні атаки.
- На Курському напрямку наші оборонці відбили 12 атак росіян. Ще п’ять бойових зіткнень тривають.