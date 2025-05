Маск і Дуров об’єдналися: Grok інтегрують в Telegram

Компанія Ілона Маска xAI уклала річну угоду з месенджером Telegram про розміщення свого штучного інтелекту Grok на платформі.

Як повідомив засновник Telegram Павло Дуров, вартість угоди складає $300 млн, які будуть виплачені готівкою та акціями. Також Telegram отримає 50% доходів від підписок на Grok, придбаних через застосунок.

За словами Дурова, цього літа чат-бот інтегрують в усі версії застосунку. Раніше така можливість була доступна лише для користувачів з преміум-підпискою.

Очікується, що співпраця надасть xAI цінні можливості для тренування та вдосконалення моделей штучного інтелекту завдяки взаємодії з мільярдною аудиторією Telegram.

🔥 This summer, Telegram users will gain access to the best AI technology on the market. @elonmusk and I have agreed to a 1-year partnership to bring xAI’s @grok to our billion+ users and integrate it across all Telegram apps 🤝



