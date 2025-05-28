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Технології

Маск і Дуров об’єдналися: Grok інтегрують в Telegram

Маск і Дуров об’єдналися: Grok інтегрують в Telegram

Компанія Ілона Маска xAI уклала річну угоду з месенджером Telegram про розміщення свого штучного інтелекту Grok на платформі.

Як повідомив засновник Telegram Павло Дуров, вартість угоди складає $300 млн, які будуть виплачені готівкою та акціями. Також Telegram отримає 50% доходів від підписок на Grok, придбаних через застосунок.

За словами Дурова, цього літа чат-бот інтегрують в усі версії застосунку. Раніше така можливість була доступна лише для користувачів з преміум-підпискою.

Очікується, що співпраця надасть xAI цінні можливості для тренування та вдосконалення моделей штучного інтелекту завдяки взаємодії з мільярдною аудиторією Telegram.

Компанії, що працюють у сфері ШІ, зіштовхуються з браком якісних відкритих даних, тому дедалі частіше звертаються до користувацької активності у соцмережах для навчання моделей.

ForUa.com нагадує, раніше цього року xAI придбала соцмережу X за оцінкою в $33 млрд. Відповідно до її політики конфіденційності, пости користувачів X використовуються для тренування моделей ШІ. Чи буде xAI діяти так само в Telegram наразі невідомо.

У 2025 році xAI вже уклала кілька угод, спрямованих на зміцнення позицій як у сфері ШІ-інфраструктури, так і у фінансових сервісах.

 Автор: Сергій Ваха

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