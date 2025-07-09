Ринкова вартість компанії Nvidia перевищила 4 трлн доларів

Компанія Nvidia подолала історичний рубіж, ставши першою компанією у світі, чия ринкова капіталізація перевищила $4 трильйони. Про це повідомляє Bloomberg після того, як ціна на її акції підскочила на 2,8%.

З початку року акції Nvidia зросли більш ніж на 20%, а з 2023 року — на понад 1000%. Наразі на Nvidia припадає 7,5% індексу S&P 500, що є майже найвищим показником за всю історію спостережень.

Останнім поштовхом до зростання акцій стало зобов’язання найбільших клієнтів Nvidia — Microsoft, Meta, Amazon та Alphabet — інвестувати в розвиток штучного інтелекту, що свідчить про збереження високого попиту на її обчислювальні системи.

Після Nvidia компаніями з найбільшою капіталізацією є Microsoft ($3,7 трлн) та Apple ($3,1 трлн).

ForUA.com нагадує, Nvidia разом із Біллом Гейтсом та південнокорейським гігантом HD Hyundai вклала $650 млн у TerraPower — компанію, яка створює малі модульні ядерні реактори для живлення енергоємних дата-центрів.