Китайські вчені створюють кіборгів-бджіл для військових місій та шпигунства

У Китаї науковці перетворюють бджіл на справжніх кіборгів: вони імплантують у мозок комах мікроконтролери, які дозволяють керувати їхніми рухами. Про це повідомляє The Telegraph.

Розробкою займається професор Чжао Цзєлян із Пекінського інституту технологій. Його команда створила найменший у світі мозковий контролер вагою всього 74 міліграми - це менше, ніж дрібка солі. Пристрій кріпиться на спині бджоли та через три мініатюрні голки передає командам напрями польоту.

У тестах ця технологія працювала у 90% випадків - бджоли слухняно виконували вказівки. Вчені вважають, що такі "кіборг-бджоли" можуть стати незамінними у військовій розвідці, боротьбі з тероризмом, пошуку постраждалих після стихійних лих або у місіях, недоступних для людей.

Бджоли можуть нести крихітні камери, сенсори та прослуховуючі пристрої, при цьому залишаючись непомітними.

– Інсекто-роботи мають природні переваги: вони мобільні, здатні до маскування та адаптації в екстремальних умовах, - йдеться у дослідженні, опублікованому в Chinese Journal of Mechanical Engineering.

Китай не перший у цій сфері. Подібні експерименти проводили в Сінгапурі, США та Японії - у тому числі з жуками та тарганами. У березні кіборг-таргани допомагали рятувальникам під час землетрусу в М’янмі.

Однак технологія має й виклики: батареї швидко розряджаються, а занадто великі акумулятори бджоли не здатні підняти. Крім того, для різних комах потрібні різні системи управління.

Китай також працює над зменшенням інших технологій: нещодавно країна презентувала дрони розміром із комара.