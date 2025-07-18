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Надзвичайні події

Окупанти вдень атакували Суми дронами, начиненими шрапнеллю

Окупанти вдень атакували Суми дронами, начиненими шрапнеллю

Сьогодні, 18 липня, російські окупанти атакували Суми безпілотниками. Щонайменше один із дронів був начинений шрапнеллю, щоб постраждало більше людей.

Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар та голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

“Сьогодні наше місто знову було атаковане безпілотником. Це було влучання в нежитлове приміщення. Безпілотник був начинений шрапнеллю, щоб максимально нашкодити людям”, – повідомив Кобзар.

Він розповів про щонайменше двох людей, які дістали поранення. Нині люди перебувають у лікарні.

Нині на місці атаки працюють відповідні служби. Подальшу інформацію він пообіцяв розкрити окремо, додав Кобзар.

Водночас Григоров розповів, що ударів було два. Перший дрон атакував місто близько 13:00, а другий — приблизно за годину. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі.

“Унаслідок одного з ударів постраждали троє мирних жителів. Усіх доставили до лікаря, їм надається необхідна допомога”, – додав він.

 Автор: Богдан Моримух

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