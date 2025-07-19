Трамп вимагає щонайменше 20 млрд доларів у межах позову до WSJ, яка розповіла про його взаємини з Епштейном

Президент США заявив, що подав позов про наклеп проти газети Wall Street Journal через матеріал, у якому описували подарункову листівку для сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, яку нібито подарував Дональд Трамп.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Президент каже, що цей «величезний позов» стосується всіх, хто причетний до публікації «неправдивої, зловмисної, наклепницької, фейкової “статті” у нікчемній “газеті”».

«Цей історичний судовий позов подається проти так званих авторів цієї дифамації, нині повністю опального WSJ, а також його корпоративних власників та афілійованих осіб, на чолі списку з Рупертом Мердоком та Робертом Томсоном (якою б не була його роль!)» — заявив Трамп.

За його словами, позов подається не лише від його імені, але й для того, щоб «продовжувати захищати всіх американців, які більше не терпітимуть зловживань фейкових новинних медіа».

Як вказує CNN, у 18-сторінковому документі юридична команда Трампа звинувачує материнську компанію WSJ у «кричущих порушеннях журналістської етики та стандартів точного висвітлення подій». У межах позову вимагають щонайменше 20 мільярдів доларів.

Також у Трампа звертають увагу на те, що у статті не показують малюнок чи лист, автором яких, за словами журналістів, є президент. «Причина полягає в тому, що не існує жодного справжнього листа чи малюнка», — написав адвокат Трампа в позові.

Відповідачами у справі є вже згадані Мердок і Томсон, Dow Jones, News Corp, а також двоє авторів статті. Речник Dow Jones заявив, що компанія захищатиметься від будь-яких позовів, вказує Reuters.

Напередодні Wall Street Journal опублікувала статтю, у якій стверджувала, що у 2003-му серед привітальних листів із нагоди 50-річчя Джеффрі Епштейна була записка з контуром оголеної жінки від нинішнього президента США Дональда Трампа з підписом: «З днем народження — і нехай кожен день буде ще однією чудовою таємницею».

В адміністрації президента цей матеріал назвали фейковим. Трамп одразу почав погрожувати судом, а прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт стверджувала, що у WSJ відмовилися показати листа та «визнали, що вони навіть не мають його у своєму розпорядженні».

Газета також вказувала, що Епштейн і Трамп проводили час разом у 1990-х та на початку 2000-х років і фотографувалися на світських заходах. Нинішній президент також кілька разів фігурував у бортових журналах приватного літака Епштейна.

Обидва чоловіки заявили, що згодом між ними виникла сварка. Як стверджував Трамп, їхня дружба закінчилася ще до того, як Епштейн визнав себе винним у вербуванні неповнолітніх для проституції у 2008 році.

Нагадаємо, 5 червня Ілон Маск написав на своїй сторінці, що Трамп присутній на записах у справі Джеффрі Епштейна, зазначивши, що це «справжня причина, через яку вони не були оприлюднені». Проте згодом він видалив цей допис.

У 2007 році мільярдера звинуватили в сутенерстві та схилянні декількох десятків неповнолітніх до секс-бізнесу. Розслідування тривало протягом 2002-2005 років у Нью-Йорку та Флориді.

Тоді Епштейн пішов на угоду зі слідством — його справою займався Алекс Акоста, який був прокурором Південної Флориди. За угодою мільярдер провів у в’язниці лише 13 місяців. Крім того, Акоста погодився приховати факт угоди зі слідством від жертв у цій справі.

У листопаді 2018 року газета Miami Herald опублікувала власне розслідування, присвячене справі Епштейна й ролі Акости в ній. За старою справою журналістам удалося знайти приблизно 60 жертв насильства з боку мільярдера.

На початку 2019 року суд Південної Флориди ухвалив, що приховування інформації від жертв було незаконним. 7 липня 2019-го мільярдера затримали. За версією слідства, Епштейн отримував сексуальні послуги від неповнолітніх дівчат і «позичав» їх впливовим людям. Епштейн не визнав провини. А Акоста, який уже обіймав посаду міністра праці США, пішов у відставку.

А 10 серпня 2019 року Епштейна знайшли мертвим в окремій камері в нью-йоркській в’язниці. Судмедексперти встановили, що причиною смерті стало самогубство.