У глибину Росії Україна має можливість запускати до 100 далекобійних дронів щодня, - Зеленський

Україна вже має можливість запускати до 100 далекобійних дронів щодня.

З підтримкою партнерів країна здатна досягти рівня Росії за кількістю безпілотників. Про це сказав президент Володимир Зеленський, пише "Суспільне".

"Я думаю, що Україні також потрібно мати тисячу дронів. До речі, ми можемо застосовувати 100 далекобійних дронів на добу. І тоді в нас буде, як у росіян, 300-500 щодня. Ми вже майже до цього підійшли. Проблема не у виробничих спроможностях. Проблема фінансова" - сказав він на зустрічі з журналістами.

Президент додав, що Росія готується налагодити виробництво, щоб випускати 300-350 дронів на добу.

"Вони отримали завдання мати 500 на день. Я не думаю, що їм це вдалося", - зауважив Зеленський.

Водночас він не виключив, що в окремі дні ворог може накопичити запаси та запустити до 1000 безпілотників по Україні.

Президент також розповів про успішну операцію ЗСУ, де використали велику кількість дронів.

"Нещодавно ми завдали їм цікавого удару. Одночасно запустили 400 маленьких дронів. Було знищено понад 40 одиниць техніки. Це зробили виключно військові на полі бою. І ми покажемо їм ще більше, ніж ця операція", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що для збиття ворожих дронів залучають літаки Mirage та F-16. Окрім цього, Україна розвиває власні дрони-перехоплювачі. Вони можуть боротися з безпілотниками на великих висотах.

"Ми просуваємося в напрямку перехоплювачів "дрон-дрон". Ми вже їх використовуємо. Була проблема з Shahed, які запускали на такій висоті, що мобільні вогневі групи не могли їх збивати. Ми знайшли рішення в дронах-перехоплювачах", - сказав президент.

Він наголосив, що Україна вже має відповідні технології, але потрібне фінансування для масштабного виробництва.

Нагадаємо, що рашисти створили спеціалізовані групи для атак на Збройні Сили України за допомогою безпілотників. Однією з таких є Центр передових безпілотних систем «Рубікон», який відзначився особливою ефективністю на Курщині. Цей підрозділ застосовує передову тактику, обираючи короткі ділянки доріг (100–300 метрів) та масово атакуючи їх дронами з різних напрямків одночасно — спереду, ззаду та з боків, що ускладнює захист.

Також використовуються дрони-пастки, які розміщуються на трасах і підриваються під автомобілями, що проїжджають повз, подібно до протитанкових мін.

Ще одним відомим підрозділом московитів є бригада безпілотної авіації «ГРОМ „Каскад”», яка підпорядковується Повітряно-космічним силам РФ. У її арсеналі — дрони ZALA (включаючи «Ланцет»), «Орлан-30», «Суперкам» та FPV-дрони. Оператори дронів взаємодіють з різними підрозділами на всій протяжності фронту, знаходячись на безпечній відстані в 50–70 км від противника.

Особливістю тактики цих підрозділів є використання сучасних дронів на оптоволоконному керуванні, які складніше глушити засобами електронної боротьби, оскільки вони не використовують радіосигнал у звичному сенсі, а мають кабелі, що розмотуються в польоті. Це дозволяє їм обходити українські засоби радіоглушіння та продовжувати атаки.

Застосування таких підрозділів ускладнює логістику ЗСУ, створює загрозу для головних доріг постачання та виводить з ладу сотні українських транспортних засобів, включаючи вантажівки з постачанням та бойові машини.