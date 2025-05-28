100 тисяч і більше: зарплати окремих чиновників б'ють рекорди

Зарплати чиновників стрімко зростають, про це свідчать дані Мінфіну. Значне зростання заробітних плат спостерігається у центральних органах державної влади, яке перевищує загальноукраїнський рівень. Особливо високі зарплати спостерігаються у керівництва та співробітників окремих відомств, зокрема Рахункової палати та НКРЕКП, де середні виплати перевищують 100 тисяч гривень.Середня заробітна плата в центральних органах державної влади України у квітні 2025 року склала 57,2 тисячі гривень. Це на 19,3% більше, ніж у квітні минулого року, коли цей показник становив 48,0 тисяч гривень. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Загалом у квітні зарплату в центральних держорганах отримували 21 995 осіб.

Два відомства з найвищими зарплатами:

Згідно з даними Мінфіну, лідерами за рівнем заробітних плат стали:

Рахункова палата: середня зарплата склала 117,5 тисячі гривень . Чисельність співробітників – 501 особа.

середня зарплата склала . Чисельність співробітників – 501 особа. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП): середня зарплата – 102,0 тисячі гривень . У НКРЕКП працюють 518 осіб.

середня зарплата – . У НКРЕКП працюють 518 осіб. На третьому місці – Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) із середньою зарплатою 86,2 тисячі гривень (368 співробітників).

Зарплати керівництва:

Середня заробітна плата керівників відомств сягнула 126,6 тисячі гривень. Найвищі зарплати серед 502 керівників зафіксовано у:

НКРЕКП: 470,4 тисячі гривень (7 осіб).

(7 осіб). НАЗК: 276,3 тисячі гривень (5 чиновників).

(5 чиновників). Національне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти: 236,8 тисячі гривень (2 особи).

Загальна ситуація із зарплатами в Україні:

За даними Пенсійного фонду України, середня офіційна заробітна плата по Україні у квітні 2025 року становила 19,9 тисячі гривень, що на 17,9% більше порівняно з квітнем минулого року.

Таким чином, зростання середньої зарплати в центральних органах державної влади дещо випереджає загальноукраїнський показник.