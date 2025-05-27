Педагогічний і учнівський булінг стрімко зростає в українських школах

У 2024 році в Україні зафіксовано значне збільшення випадків булінгу в школах. Секретаріат уповноваженого ВР з прав людини отримав 123 звернення щодо цькування учнів, що майже втричі більше, ніж у 2023 році. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Звернення, в яких порушуються права дітей на гідне ставлення в закладі освіти, до Секретаріату Уповноваженого наразі надходять щодня", — зазначив Лубінець.

За даними Міністерства освіти і науки України, у 2024 році 51,3% учнів зазначили, що стикалися з булінгом, а 24,7% стали мішенями цькування з початку повномасштабного вторгнення Росії. Найчастіше випадки боулінгу фіксувалися в Києві — 33,7%.

Поліція зафіксувала 219 випадків булінгу у школах за 10 місяців 2024 року. Кожен другий протокол складався на підлітків віком від 14 до 16 років. Більшість скарг надходять від батьків. Суди винесли рішення у 160 справах, що складає 73% від усіх складених протоколів у 2024 році.

Причому варто зазначити, що випадки булінгу фіксувалися як з боку вчителів, так і учнів.

Наприклад, на Закарпатті вчителька молодших класів під час уроку математики кричала на учня 4 класу, принижувала та била його по голові через те, що він не міг розв'язати задачу біля дошки. Після цього педагогиня написала заяву про звільнення.

А вчителька молодших класів з Киівщини вдарила учня головою об парту, що призвело до кровотечі з губи. Крім того, вона застосовувала психологічне насильство до іншої дитини, використовуючи образи, крик та залякування.

І таких випадків, нажаль, безліч.

Не так давно група одеських дівчат-підлітків жорстоко побила школярку, знявши цей процес на відео. Причиною сутички став хлопець, який спочатку зустрічався з однією із нападниць, а згодом почав залицятися до дівчини, на яку і напали. На Херсонщині ж троє 17-річних учнів школи-інтернату "цькували" 14-річну дівчинку, через що та намагалася накласти на себе руки.

Довідка: З 6 жовтня 2024 року набули чинності зміни до частини 3 статті 26 Закону України "Про освіту", згідно з якими керівники закладів освіти зобов'язані письмово повідомляти поліцію та службу у справах дітей про випадки булінгу, насильства або жорстокого поводження з дитиною протягом однієї доби з моменту надходження та у разі виявлення ознак насильства або жорстокого поводження. Неповідомлення керівником закладу освіти про випадки булінгу тягне за собою адміністративну відповідальність, зокрема штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850–1700 грн) або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку.