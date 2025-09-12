﻿
Зеленський дав пораду НАТО, як ефективно відповісти на російський удар дронами

Президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО може відповісти РФ на інцидент з дронами у Польщі так, щоб не втягувати Альянс у війну. За його словами, для цього треба передати Україні нову зброю, передає "Європейська правда".

"Ми всі розуміємо, для чого він (Путін) це робить. Перевіряє градус. Мовляв, трошки ізоляція пройшла — а можна ще так зробити? Можна", — заявив Зеленський на щорічній зустрічі Yalta European Strategy у Києві.

Зеленський погоджується, що НАТО уникає участи в російсько-українській війні та має підстави відповідати РФ так, щоб не бути втягнутим у війну. Але Захід може відповісти росіянам і безпечно, і ефективно, запевнив президент.

"Потрібні сильні відповіді. Наприклад — ми дамо Україні ту зброю, якої в України ніколи не було. І ця зброя долетить – не по дронах, а по заводах, які виробляють ці дрони. І це не про НАТО, це про Україну", — вказав він.

Окрім цього, Зеленський назвав недостатніми зусилля Заходу з обмеження експорту в Росію продукції, яка використовується росіянами як компоненти для виробництва ракет чи іншої зброї.

Раніше Дональд Трамп заявив, що в інциденті з дронами у Польщі він не збирається "нікого захищати", окрім Польщі. За його словами, хоч дрони й збили, але "ви все одно не повинні бути близько до Польщі".

Своєю чергою представник Генштабу розповів, що  російські БПЛА рухались двома групами прямо до кордону з Польщею та не маневрували. Одна група летіла через територію України, друга – через Білорусь, що вдалось зафіксувати завдяки спеціальному програмному забезпеченню

Водночас в Генштабі відкидають вплив українських засобів радіоелектронної боротьби на ці групи дронів.

 Автор: Богдан Моримух

