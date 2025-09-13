ЗСУ зірвали наступ росіян на Суми, тривають бої у прикордонні, – Зеленський

Згідно із доповіддю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Сили оборони України повністю зірвали наступальну операцію російських військ на Суми. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Головком Олександр Сирський під час Ставки доповів президенту щодо ситуації на фронті.

– Станом на сьогодні (12 вересня) можемо констатувати, що російська наступальна операція на Суми повністю зірвана нашими силами, – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, угруповання ворога на Сумському напрямку зазнало значних втрат, а тому втратило можливості для продовження наступу.

Тривають активні бої на Донеччині та Запоріжжі. Президент подякував всім солдатам, сержантам та офіцерам, які виконують бойові завдання на відповідних напрямках і завдають відчутних втрат загарбникам.

Також на Ставці присутні обговорили потреби української армії зброї – вітчизняне виробництво, закупівлі та допомогу від партнерів.

Також на Ставці приділили увагу захисту українського неба – посилення протиповітряної оборони, постачання відповідних систем та ракет до них. Зеленському доповіли про потреби та наявні ресурси для захисту України.

– Визначив конкретні завдання для активізації роботи з партнерами заради більш оперативного постачання, а отже, більш надійного прикриття критичної інфраструктури. Військові, урядовці, дипломати – у всіх власна частина відповідальності, – наголосив очільник держави.

Він зазначив, що Україна має хороші показники у виробництві перехоплювачів, а ще важливо нарощувати підготовку операторів.