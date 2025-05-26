Туск заявив, що хоче заробити на Україні

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що розширення Євротерміналу в Славкуві має на меті не лише посилити логістичні можливості країни, але й заробити гроші на майбутній відбудові України.

"Ми розширюємо Євротермінал у Славкуві, щоб Польща могла заробляти гроші", – наголосив Туск під час візиту до Нижньосілезького воєводства. Він додав, що після закінчення війни в Україні Євротермінал стане ключовим перевалочним пунктом для товарів з Азії.

Туск підкреслив, що Польща не хоче залишатися осторонь, коли йдеться про відбудову України, на яку будуть витрачені "десятки, сотні мільярдів злотих". "Ми хочемо допомогти, але ми також хочемо на цьому заробити, і для цього потрібен цей спеціальний хаб", – заявив прем'єр-міністр.

За словами Туска, Євротермінал у Славкуві стане "найбільшим логістичним центром такого типу в Європі", що дозволить Польщі контролювати ключові логістичні потоки.

Міністр інфраструктури Даріуш Клімчак додав, що розширення терміналу є "найкраще витраченими грошима з точки зору польської логістики та польського транспорту".

Президент Агентства промислового розвитку Войцех Балчун оцінив вартість проекту розширення в 1 мільярд євро і зазначив, що після завершення будівництва термінал зможе обробляти понад 500 000 TEU (стандартних контейнерів) на рік.

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