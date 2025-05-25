Виступаю за вступ України до НАТО, – кандидат у президенти Польщі Тшасковський

Кандидат у президенти Польщі і мер Варшави Рафал Тшасковський відмовився підписувати декларацію, запропоновану кандидатом від коаліції націоналістів та євроскептиків Славомиром Ментценом.

Одним з ключових пунктів документа було зобов'язання не схвалювати закони щодо вступу України до НАТО. Про незгоду з запропонованою декларацією кандидат від правлячої партії "Громадянська коаліція" Тшасковський заявив на дебатах.

На них його та іншого кандидата, який вийшов у другий тур виборів, кандидата від найбільшої опозиційної партії "Право і справедливість", директора Інституту національної пам'яті Польщі (IPN) Кароля Навроцького, запросив Славомир Ментцен, який набрав у першому турі 14,81% голосів. Дискусія відбувалася на його YouTube-каналі, повідомляє РАР.

Кароль Навроцький погодився підписати декларацію та підтвердив підтримку більшості її пунктів. А Тшасковський заявив, що не погоджується з вимогою блокувати прийняття України до НАТО. Рафал Тшасковський заявив, що виступає за вступ України до Північноатлантичного альянсу. При цьому він уточнив, що допомога Україні не передбачає відправлення польських вояків у якості миротворці на лінію розмежування.

Декларація Славомира Ментцена включає вісім пунктів. Серед них зобов'язання не підвищувати податки, не обмежувати оборот готівки, не обмежувати доступ до зброї. Також документ забороняє передавати компетенції польської влади Євросоюзу та підписувати договори ЄС, які послаблюють роль Польщі, включаючи скасування права вето.

У першому турі президентських виборів, які відбулися 19 травня, Рафал Тшасковський набрав 31,36% голосів, а Кароль Навроцький - 29,54%. Другий тур відбудеться 1 червня.

У разі перемоги Тшасковського його однопартієць прем'єр-міністр Дональд Туск отримає президента-союзника, який не заважатиме ініціативам уряду, як це робить чинний глава держави Анджей Дуда. Він завершує свій другий термін і більше не може балотуватися.

Очевидним є прагнення Тшасковського продовжувати нинішній зовнішньополітичний курс Польщі, у тому числі щодо підтримки України. Нещодавно політик закликав владу країни переконати майбутню адміністрацію США, що відданість подальшій допомозі Києву "необхідна для стабільності на континенті".

Зазначимо, що у Польщі глава держави відіграє незначну роль у формуванні політики та законодавства, однак має право накладати вето на законопроекти, ухвалені парламентом.