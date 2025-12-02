Рютте: Якщо НАТО стане елементом мирного плану щодо України, Альянс буде стороною перемовин

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що якщо у мирному плані щодо України, який обговорюють Вашингтон, Москва та Київ, з’являться елементи, що стосуються Альянсу, то НАТО братиме участь у цих перемовинах.

Про це він сказав на пресконференції 2 грудня перед зустріччю міністрів закордонних справ країн НАТО.

"Очевидно, коли йдеться про елементи НАТО в угоді про припинення війни проти України, це буде розглядатися окремо, і це, очевидно, включатиме НАТО", – заявив Рютте. Він також підкреслив, що "вважає дуже добрим, що США висувають пропозиції".

За його словами, важливо, що на столі вже є ініціативи. "Потрібно з чогось починати. Потрібно мати пропозиції на столі. Як ви знаєте, як у Женеві, так і два дні тому в Маямі відбувалися переговори з українською стороною. Сьогодні відбулися переговори з російською стороною, тому ми уважно стежимо за цим", – додав генсек НАТО.

ForUA нагадує, 30 листопада у Маямі відбулися переговори щодо мирного плану між українською та американською делегаціями. Українську делегацію очолював секретар РНБО Рустем Умєров. Від США брали участь держсекретар Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер. Рубіо назвав зустріч продуктивною, але зазначив, що "ще є над чим працювати". Президент Володимир Зеленський також заявив, що переговори були конструктивними та спрямовані на зміцнення суверенітету України.

За даними CNN, сторони обговорювали можливий сценарій, за якого Україна фактично не зможе приєднатися до НАТО через домовленості, що потребуватимуть узгодження між країнами Альянсу та Москвою. Ще одним проблемним питанням, за даними каналу, стала вимога Кремля віддати Україні територію Донбасу, який Росія повністю не контролює.

2 грудня у Москві має відбутися зустріч спецпосланця президента США Стіва Віткоффа з російським диктатором Владіміром Путіним. Віткофф представить оновлений варіант мирного плану.

Окрім переговорного треку, Рютте прокоментував постачання зброї Україні, пише "Європейська правда". Він заявив, що, координуючи закупівлі у США, Альянс очікує отримати для ЗСУ $5 млрд цьогоріч і ще $12 млрд наступного року. За його словами, постачання відбувається відповідно до плану: "Ми почали у серпні і на цей час ми планували мати $4 млрд, тобто мільярд на місяць. І у нас є 4 мільярди".

Генсек НАТО висловив обережний оптимізм, що в грудні програма PURL отримає ще $1 млрд, а також розраховує на її продовження у 2026 році з мінімальним фінансуванням $1 млрд щороку. За його словами, "близько двох третин Альянсу беруть участь у PURL".