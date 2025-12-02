Російського космонавта Артем’єва виключили з екіпажу Crew-12 за шпигунство, – ЗМІ

Російського космонавта Олега Артем'єва виключили зі складу екіпажу місії Crew-12 лише за кілька місяців до запланованого старту на Міжнародну космічну станцію (МКС). Причиною цього рішення, за даними джерел, є порушення, пов’язані зі шпигунством та винесенням секретної документації. Про це повідомляє видання The Insider з посиланням на аналітика ракетних пусків Георгія Тришкіна.

Георгій Тришкін уточнив, що місце Артем’єва в екіпажі займе космонавт Андрій Федяєв. За інформацією джерел Тришкіна, рішення пов’язане з порушенням правил ITAR — американських експортних обмежень, що регулюють доступ до чутливих технологій.

Артем’єв нібито фотографував документацію SpaceX під час підготовки, зберігав її на своєму телефоні, а потім виніс секретну інформацію за межі об’єкта.

За даними профільного Telegram-каналу "Юра, прости!", Артем’єва відсторонили минулого тижня під час його підготовки на базі SpaceX у Хоторні, штат Каліфорнія. Він начебто фотографував двигуни SpaceX та інші внутрішні матеріали компанії, після чого виніс ці матеріали з території центру.

У коментарі The Insider Тришкін зазначив, що вже розпочато міжвідомче розслідування. На його думку, зняття астронавта з польоту всього за 2,5 місяця до старту без офіційного пояснення є непрямим, але показовим сигналом про серйозність порушення. Експерт також підкреслив, що подібна ситуація за участі такого досвідченого космонавта виглядає надзвичайно малоймовірною як ненавмисна.

На сайті Центру підготовки космонавтів ім. Гагаріна склад екіпажу місії Crew-12 вже офіційно оновлений — у переліку основних членів місії замість Артем’єва зазначено Андрія Федяєва.

Олег Артем’єв (54 роки) — досвідчений космонавт із трьома космічними польотами, який провів на орбіті загалом 560 діб. З 2019 року він також обіймає посаду депутата Московської міської думи.