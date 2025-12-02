Адміністрація Трампа зосереджена на бізнес-угодах із Росією, а не на підтримці України, - думка

Президент США Дональд Трамп та його представники у мирному процесі більше зосереджені на відновленні ділових відносин із Росією, ніж на підтримці України. Про це в етері передачі Välisilm на каналі ETV заявив науковий співробітник Міжнародного центру оборонних досліджень Марек Кохв.

За його словами, Україна тримає удар у переговорах, але нинішня адміністрація США вже не є її союзником у повному розумінні.

Кохв вказує, що і ситуація з мирним процесом, і корупційний скандал навколо Офісу президента України створюють труднощі Києву. Водночас рішення Володимира Зеленського усунути Андрія Єрмака експерт назвав «позитивним сигналом» у контексті функціонування правової держави.

Естонський аналітик стверджує, що США практично не мають важелів, аби нав’язати Україні початковий варіант мирної угоди, адже той був «настільки жахливим», що зазнає суттєвих змін.

Серед пунктів, які Вашингтон прагне просунути, — повернення Росії до глобальної економічної системи та можливі двосторонні угоди між США та РФ. Натомість вимоги про територіальні поступки або обмеження українських Збройних сил, за словами експерта, неприйнятні для Києва.

Кохв вважає, що попри політичний тиск, Україна активно пропонує свої варіанти рішень і демонструє налаштованість на переговори, підкреслюючи небажання Росії серйозно брати участь у процесі.

Стосовно можливих репутаційних втрат Зеленського після скандалу, експерт зазначив: так, це «пляма», але підтримка в суспільстві зберігається, а усунення Єрмака покращило ставлення до президента України в очах США.