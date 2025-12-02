Залізниця на межі: зниження вантажних перевезень, брак вагонів і мільярдні втрати

У листопаді «Укрзалізниця» регулярно публікувала повідомлення про те, що попри знеструмлення та обстріли продовжує доставляти людей на Донеччину — спочатку потягами, далі автобусами. Це відображає масштаби викликів, із якими система залізничного транспорту зіткнулася у 2025 році, повідомляє ВВС News Україна.

Російські війська лише за дев’ять місяців року здійснили понад 800 атак по об’єктах залізничної інфраструктури, пошкодивши понад 3 тисячі станцій, колій, мостів, депо та підстанцій. Під ударом опинилися ключові вузли — Лозова, Синельникове, Козятин.

Загальні збитки «Укрзалізниці» від обстрілів оцінюють більш ніж у 7 млрд грн.

Попри руйнування, перевізник продовжує роботу:

теплотяги тягнуть «Інтерсіті+», коли немає електрики;

маршрути пускають в обхід пошкоджених ділянок;

залізничники працюють над забезпеченням резервних рішень.

Водночас компанія бореться з нестачею вагонів, затримками та зростанням собівартості. Пасажирські перевезення залишаються збитковими й традиційно фінансувалися за рахунок вантажних. Однак обсяги останніх впали вдвічі через знищені підприємства, втрату шахт Донеччини та зникнення транзиту.

Падіння перевезень будматеріалів становить майже 50%, руди — 43%, вугілля — 62%. Витрати ж стрімко зросли — зокрема тарифи на електроенергію підвищилися на 200%.

Собівартість квитків перевищує ціну в 2–3 рази: плацкарт у середньому коштує 374 грн при собівартості понад 1000 грн, купе — 606 грн при собівартості 1335 грн. При цьому ціну на внутрішні рейси з 2021 року не піднімали.

«Укрзалізниця» потребує 48,8 млрд грн держфінансування у 2026 році, щоб утримати пасажирські перевезення, не скорочувати рейси та виплачувати зарплати працівникам.