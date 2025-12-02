Уряд Швеції виділяє Україні пакет допомоги на 100 млн євро

Швеція оголосила про надання Україні нового пакета цивільної допомоги на суму понад 1,1 млрд шведських крон (€100 млн) для задоволення найнагальніших потреб у відновленні та зміцненні стійкості держави. Про це повідомляється на сайті шведського уряду.

Новий пакет допомоги буде спрямований на задоволення найнагальніших потреб України, включаючи енергопостачання, ремонт і відновлення пошкодженої інфраструктури, реформи та охорону здоров’я.

Загальна сума пакета допомоги становить 1,112 млрд шведських крон.

– Уряд представляє новий пакет допомоги, який зосереджується на найнагальніших потребах цієї зими, а також на підтримці, що зміцнює стійкість України в довгостроковій перспективі. Швеція продовжує робити все можливе, щоб підтримати Україну, – заявив міністр з питань розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса.

Міністерка енергетики та економіки Швеці Ебба Буш наголосила, що Росія посилила атаки на енергетичну систему та цивільну інфраструктуру не для того, щоб здобути військові перемоги, а щоб заморозити та залякати населення.

– Енергопостачання є важливою складовою загальної оборони. Разом з міжнародними партнерами ми зараз збільшуємо підтримку енергопостачання України. Це не тільки зміцнює стійкість України, але й оборону всієї Європи, – зазначила Ебба Буш.