Угорщина опинилася на межі політичної ізоляції

Угорщина ризикує втратити своє право голосу в Європейському Союзі через систематичні порушення фундаментальних цінностей об’єднання.

Згідно з попереднім порядком денним, 27 травня Рада ЄС із загальних питань (General Affairs Council) проведе засідання, на якому буде розглянуто можливість запуску процедури відповідно до статті 7 Договору про ЄС. Ця стаття дозволяє обмежити права країни-члена - зокрема позбавити її права голосу, якщо буде доведено серйозне і системне порушення основоположних цінностей ЄС, повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Це буде вже восьме слухання щодо Угорщини в межах процедури, яку Європарламент ініціював ще у вересні 2018 року.

Стаття 7 передбачає серйозні наслідки для держави-члена, якщо вона порушує принципи демократії, верховенства права та прав людини — саме ті цінності, на яких базується ЄС.

За останні роки уряд Віктора Орбана неодноразово блокував військову допомогу Україні, виступав проти вступу України до НАТО, критикував санкції ЄС проти Росії.

Такі дії посилюють напруження між Будапештом та Брюсселем і ставлять під сумнів відданість Угорщини спільним цілям Євросоюзу.