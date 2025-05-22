Брудні прийоми: телеграм-канали використовують ракетні обстріли для можливості заробити

Інформація про повітряні атаки, «точні» графіки знеструмлень, можливість підзаробити або виграти значні кошти, що зробити з полоненою снайперкою… Усе це гачки, якими вас намагаються заманити в анонімні телеграм-канали. "Тексти" дослідили, як працює ця клікбейтна пастка і як на ній роблять гроші.

Частина телеграм-каналів під час ворожих атак досить точно дає опис того, що і де летить. Однак звичку перевіряти реальний стан нальоту в телеграмі часто використовують, щоб заробити на вашому страху гроші. Ви це точно бачили. Під час тривоги, коли ви читаєте популярний телеграм-канал, вам пропонують підписатися на інші, щоб дізнатися ще точнішу й свіжішу інформацію.

Журналісти занурилися в хитросплетіння посилань у телеграмі й виявили, що часто такі повідомлення — замануха, покликана змусити користувачів підписатися на більшу кількість каналів. Ваші страхи й емоції використовують, щоб потім між новинами показувати онлайн-казино, ставки на тоталізаторі або приховану політичну рекламу.

Як це працює?

Наприклад, під час повітряних тривог в телеграм-каналах зʼявляються повідомлення на кшталт «дізнайся, куди летить “Шахед” у твоєму місті» + посилання. Ці посилання ведуть на анонімний телеграм-канал або мережу телеграм-каналів.



Наприклад, ви читач одного з найпопулярніших в Україні телеграм-каналів «Труха⚡️Україна» (понад 2,7 млн підписників).

Бачите повідомлення із заголовком «Загроза масованого удару!». Вас запевняють, що «інформація по регіонах оновлюється щохвилини», і закликають долучитися до інших телеграм-каналів, які мають розповісти, де летить ракета.

Однак посилання не ведуть на якийсь конкретний моніторинговий канал. Це реклама каналів із сітки «Трухи».



У цьому конкретному випадку є лише один канал, який за назвою нібито має спеціалізуватися на публікаціях про тривоги та небезпеки, — «Повітряний простір України».

Канал також належить до умовної групи «Труха» і мало чим відрізняється від інших каналів сітки — публікує майже ті самі тексти, розбавляючи їх повідомленнями про тривоги і ракетні небезпеки.

І якщо ви не підписані на нього, вам пропонують зробити це.



Доступ до таких телеграм-каналів закритий, стати підписником можна тільки за запитом.



Ось тільки приєднатися до запропонованого каналу — це також своєрідний квест.

Вас переспрямовують на закриті телеграм-канали, і це частина схеми. З одного боку, адміни каналів створюють додаткову ілюзію унікальності інформації — ти нібито долучаєшся до кола обраних, які знають більше, ніж інші. З другого боку, це інструмент монетизації.



Медіаексперт Борис Родієвський зазначає, що за допомогою механізму створення унікальних запрошень, що є лише в закритих каналах, можна отримати статистичну інформацію: скільки підписників приходить і з яких саме каналів. Досвідчені адміни створюють завжди окремі посилання для кожної реклами і кожного каналу, на якому рекламуються.



Лише завдяки закритим каналам можна точно проаналізувати ефективність реклами, тобто вартість одного підписника.

Одразу надходить повідомлення з проханням вибрати потрібне місто. Пропоноване посилання веде на бота.



Боти в телеграмі — це спеціальні облікові записи, створені для автоматичного виконання певних завдань чи взаємодії з користувачами. Це не люди, а програми, які реагують на команди, повідомлення та інші дії. Наприклад, бот надсилає повідомлення, і користувачеві потрібно підтвердити, що він українець чи що йому більше ніж 18 років. Потім надсилає новини, посилання на інші анонімні телеграм-канали чи спам. Видалення бота не дає результату. Зазвичай, щоб зупинити повідомлення від бота, його треба заблокувати.

У нашому прикладі вибір регіону не дає вам обіцяного.



Вибираючи місто чи регіон, ви отримуєте запрошення приєднатися до нового каналу. І хоч би яким був ваш вибір, вам пропонують один канал.

Надіславши заявку, ви отримуєте нове повідомлення. Вас знову просять вибрати регіон і переконують, що ви зможете відстежувати рух ворожих ракет і БпЛА в прямому ефірі.

Якщо ви вибрали якийсь конкретний регіон, вас усе одно незалежно від того, клікнули ви на Полтавську чи на Хмельницьку область, переводять на іншу велику сітку каналів.



Далі кроки повторюються, лише можуть змінюватися пропозиції про підписку на канали.

Таким чином, намагаючись підписатися на конкретний канал із повідомленнями про тривоги, який вам запропонувала «Труха», після всіх процедур, підтверджень і переходів ви отримуєте купу нових підписок на канали, які публікують загалом те саме, що й «Труха».