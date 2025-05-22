РФ отримала доступ до 10 тисяч відеокамер для відстеження західної допомоги Україні, – The Guardian

Розвідувальні служби Великої Британії та її союзників звинуватили підрозділ російської спецслужби ГРУ, відомий як APT 28 або Fancy Bear, у спробі отримати доступ до камер відеоспостереження, щоб відстежувати західну допомогу, яка надходить до України, та перешкоджати постачанню. Про це пише британське видання The Guardian.

Про це йдеться у звіті, який підготував Національний центр кібербезпеки Великої Британії за участю агенцій зі США та країн Європи, повідомляє The Guardian. За їхніми даними, російські хакери з APT 28 з 2022 року здійснюють кіберкампанію проти державних та приватних організацій у країнах-членах НАТО.

У документі йдеться про те, що хакери для відстеження постачання в Україну отримали доступ до приватних камер відеоспостереження, а також до дорожніх камер. Усього йдеться про 10 тисяч камер, розташованих поблизу прикордонних переходів, військових об’єктів та залізничних станцій. 80% зламаних камер працюють в Україні, 10% – у Румунії, 4% – в Польщі, 2,8% – в Угорщині та 1,7% – у Словаччині. Розташування інших камер не повідомляється.

Хакери також здійснили інші дії, спрямовані на збирання конфіденційної інформації про постачання західної допомоги Києву, включно з розкладами поїздів та накладними на вантажі. Серед іншого, за даними авторів звіту, вони розсилали фішингові листи з порнографією та підробленими документами, а також крали паролі для доступу до систем.

Національний центр кібербезпеки Великої Британії закликав приватні компанії, які беруть участь у постачанні допомоги Україні, «вжити термінових заходів щодо захисту».

Угруповання хакерів APT 28 або Fancy Bear, також відоме як 85-й Головний центр спеціальних служб ГРУ або підрозділ ГРУ 26165. За даними влади США, угруповання, що складається з кадрових офіцерів російської військової розвідки, базується в московській військовій частині №26165.

Хакерів Fancy Bear звинувачували в зламі серверів Національного комітету Демократичної партії та електронної пошти колишнього держсекретаря США Гілларі Клінтон, кібератаках на Бундестаг та Соціал-демократичну партію Німеччини, Організацію із заборони хімічної зброї, а також інші західні установи.

2020 року Євросоюз запровадив санкції проти начальника ГРУ Ігоря Костюкова та його підлеглих із 85-го Головного центру спеціальних служб ГРУ.

До слова, речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко сказав, що українські інформаційні системи, до яких під'єднані системи відеоспостереження на кордоні, не були зламані. Також до ДПСУ не надходило інформації від прикордонників суміжних країн про зламування камер на прикордонних переходах.