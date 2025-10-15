Хакери ГУР атакували російського інтернет-провайдера і завдали збитків на 66 млн рублів

В одну мить у результаті спецоперації кіберкорпусу ГУР Міноборони України на 66 млн рублів збіднів один із найбільших сибірських інтернет-провайдерів "Оріон Телеком".

Як повідомляють агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в Головному управлінні розвідки, про кібератаку сибірського інтернет-провайдера стало відомо із заяви до російської поліції, яку подала компанія.

За даними ГУР, атакований провайдер сам визнав власні збитки у розмірі 66 млн рублів, а також факт витоку персональних даних користувачів внаслідок операції ГУР МО. У зв’язку з цим "Оріон Телеком" просить російську поліцію відкрити відповідне кримінальне провадження.

До того ж, згідно з законами РФ, провайдеру також скоріш за все доведеться виплатити чималий штраф за допущений витік даних – ще до 15 млн рублів.

Як повідомлялося, кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру "Оріон Телеком" ще влітку на т.зв. “день Росії”, того дня робота провайдера була паралізована.

Тоді без зв’язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану – "Оріон Телеком" там був єдиним провайдером. Того ж ранку місцеві пабліки Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану рясніли скаргами невдоволених росіян, які інформували про відсутність інтернету та телебачення.

В українській розвідці інформують, що мережі провайдера активно застосовувались російськими силовими структурами для здійснення агресії проти України.