﻿
Надзвичайні події

Хакери ГУР атакували російського інтернет-провайдера і завдали збитків на 66 млн рублів

Хакери ГУР атакували російського інтернет-провайдера і завдали збитків на 66 млн рублів

В одну мить у результаті спецоперації кіберкорпусу ГУР Міноборони України на 66 млн рублів збіднів один із найбільших сибірських інтернет-провайдерів "Оріон Телеком".

Як повідомляють агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в Головному управлінні розвідки, про кібератаку сибірського інтернет-провайдера стало відомо із заяви до російської поліції, яку подала компанія.

За даними ГУР, атакований провайдер сам визнав власні збитки у розмірі 66 млн рублів, а також факт витоку персональних даних користувачів внаслідок операції ГУР МО. У зв’язку з цим "Оріон Телеком" просить російську поліцію відкрити відповідне кримінальне провадження.

До того ж, згідно з законами РФ, провайдеру також скоріш за все доведеться виплатити чималий штраф за допущений витік даних – ще до 15 млн рублів.

Як повідомлялося, кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру "Оріон Телеком" ще влітку на т.зв. “день Росії”, того дня робота провайдера була паралізована.

Тоді без зв’язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану – "Оріон Телеком" там був єдиним провайдером. Того ж ранку місцеві пабліки Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану рясніли скаргами невдоволених росіян, які інформували про відсутність інтернету та телебачення.

В українській розвідці інформують, що мережі провайдера активно застосовувались російськими силовими структурами для здійснення агресії проти України.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

розвідкакібератакахакериГУР МОУ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Продавав "білі квитки" по-новому: В Одесі викрито посадовця ВЛК на хабарі
Війна 15.10.2025 14:49:19
Продавав "білі квитки" по-новому: В Одесі викрито посадовця ВЛК на хабарі
Читати
Глава МЗС Польщі Сікорський привіз "Шахед" до Лондона і закликав Європу готуватися до "глибоких" ударів РФ
Війна 15.10.2025 14:33:55
Глава МЗС Польщі Сікорський привіз "Шахед" до Лондона і закликав Європу готуватися до "глибоких" ударів РФ
Читати
Політичний землетрус по-одеськи: що означає позбавлення мера Труханова громадянства
Аналітика 15.10.2025 14:19:03
Політичний землетрус по-одеськи: що означає позбавлення мера Труханова громадянства
Читати

Популярнi статтi