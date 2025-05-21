Ціни на квартири в Україні злетіли: які зросли найбільше

За даними Державної служби статистики України, за останній рік вартість житла на українському ринку зросла помітно як на первинному, так і на вторинному ринках.

На первинному ринку нерухомості ціни підвищилися на 14,8%, а на вторинному ринку зростання склало 9,3%.

Найбільше подорожчали двокімнатні квартири:

- на первинному ринку — на 15,1%,

- на вторинному — на 9,7%.

Також зросли ціни на однокімнатні квартири: +14,4% (первинний), +9% (вторинний) та трикімнатні квартири: +14,4% (первинний), +9,4% (вторинний).

Зростання цін пояснюють як високим попитом на житло в безпечніших регіонах, так і подорожчанням будматеріалів, зменшенням пропозиції нового житла та загальним впливом інфляції. Експерти прогнозують, що тенденція до зростання цін може зберігатися й у 2025 році, зокрема у великих містах.