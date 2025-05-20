200 000 українців депортують зі США: подробиці

Уряд США готується депортувати 200 000 українців, що перебувають на території країни. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на план, розроблений адміністрацією Трампа.

За повідомленнями The Washington Post, адміністрація Трампа розробила плани щодо депортації до 200 000 українців зі США. Тим, хто добровільно покине країну, обіцяють виплату у розмірі 1000 доларів США. Це частина ширшої ініціативи, яка передбачає використання до 250 мільйонів доларів, призначених для іноземної допомоги, на фінансування вивезення та повернення людей з активних зон конфлікту, включаючи близько 700 000 українських та гаїтянських мігрантів.

Згідно з проектами внутрішніх документів, з якими ознайомилася газета The Washington Post, пропозиція, про яку раніше не повідомлялося, розроблялася до заяви Міністерства внутрішньої безпеки від 5 травня, в якій було зазначено, що іммігранти, які добровільно здійснять «самостійну депортацію» до своїх країн, матимуть право на отримання стипендії у розмірі 1000 доларів США від уряду США.

Ця пропозиція викликає значні питання, оскільки вона включає людей, які втекли з одних з найнебезпечніших куточків світу, і, схоже, має на меті обійти Міжнародну організацію з міграції (МОМ), пов'язану з ООН, яка зазвичай допомагає повертати мігрантів додому. Крім українців та гаїтян, у проектах документів також згадуються афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці та єменці. Зазначається, що МОМ не підтримує повернення людей до жодного з цих місць.

Критики цієї пропозиції, включаючи колишніх урядовців, називають її негуманною та такою, що суперечить давнім ідеалам США, змушуючи людей, які шукають притулку, повертатися до країн, де їм загрожує смерть. Вони також ставлять під сумнів правомірність використання коштів іноземної допомоги, призначених для підтримки біженців та їхнього переселення, для таких цілей.

За часів адміністрації Байдена як українцям, так і гаїтянам було надано тимчасовий захищений статус, який дозволяє мігрантам залишатися в США, якщо вони не можуть безпечно повернутися до своєї рідної країни. У документах, з якими ознайомилася The Post, йдеться, що понад 200 000 українців та 500 000 гаїтян можуть бути частиною процесу добровільної депортації.

Представниця Міністерства внутрішньої безпеки Тріша Маклафлін підтвердила справжність документів, але назвала їх «застарілими», зазначивши, що міністр Крісті Л. Ноем ще не прийняла «остаточного» рішення щодо тимчасового захищеного статусу для Гаїті чи України.

«Міністерство охорони здоров’я та Державний департамент працюють разом над подальшим впровадженням порядку денного Президента, використовуючи кошти іноземної допомоги, щоб допомогти тим, хто незаконно перебуває в нашій країні, добровільно депортуватися», – заявила Маклафлін.

Прагнення до добровільних депортацій узгоджується з курсом адміністрації Трампа на використання нетрадиційних та суперечливих методів вивезення мігрантів зі Сполучених Штатів, включаючи примусові депортації. Експерти висловлюють глибоке занепокоєння щодо такого підходу, особливо з огляду на триваючі конфлікти та нестабільність у країнах, куди пропонується повертати мігрантів.