Контррозвідка СБУ затримала агентів РФ, які коригували вогонь по Дніпропетровській та Запорізькій областях

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще двох агентів російської ФСБ, які коригували ворожий вогонь по Дніпропетровській та Запорізький областях, зокрема, керівника охорони одного з університетів Дніпра, повідомляє СБУ.

"Фігуранти мали одного спільного куратора від ФСБ, але діяли у різних регіонах: Запорізькій та Дніпропетровській областях. Їхнім головним завданням був пошук бойових позицій ППО та об’єктів тимчасової дислокації українських військ", - йдеться у повідомленні.

Серед затриманих – завербований ФСБ керівник охорони одного з провідних університетів Дніпра. За матеріалами справи, чоловіка завербували через його родича, який проживає в РФ та працює на російську спецслужбу.

Для виконання агентурних завдань дніпрянин «підключив» свого знайомого – очільника дільниці водопостачання у місті Гуляйполе на Запоріжжі, яка розташована поблизу лінії боєзіткнення.

Щоб зібрати координати, фігуранти під час повітряних тривог об’їжджали місцевість на власних авто та фіксували роботу української ППО.

Також вони завуальовано випитували у знайомих інформацію про пункти базування Сил оборони, а потім перевіряли отримані геолокації.

Співробітники СБУ затримали обох агентів і вилучили у них докази роботи на ворожу спецслужбу.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.