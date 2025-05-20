Перемовний пустодзвін: як і чому Путін переграв Трампа щодо мирного врегулювання

У понеділок, 19 травня, президент США, бажаючи досягти бодай якогось прогресу на шляху врегулювання в російсько-українській війні – втретє після свого обрання зателефонував Путіну. Про те, чому за підсумками цієї розмови контури ймовірного миру стали ще більш розмиті – далі в матеріалі.

Розмова Трампа з Путіним тривала близько двох годин. Путін розмовляв з Трампом в освітньому центрі «Сіріус» у Сочі, після чого вийшов до росжурналістів і коротко розповів про деталі розмови. Зокрема, він повідомив, що «подякував президенту Сполучених Штатів за підтримку з боку США за поновлення прямих переговорів між Росією та Україною щодо можливого укладання мирної угоди». Він також заявив, що Росія готова працювати з Україною над «меморандумом про майбутній мирний договір щодо України».

«Питання, звісно, ​​у тому, щоб російська та українська сторона виявили максимум прагнення до миру і знайшли б ті компроміси, які влаштували б усі сторони», - додав Путін, вкотре повторивши свою тезу про те, що головне для Росії - «усунути першопричини цієї кризи».

Своєю чергою Дональд Трамп назвав «тон і дух» своєї бесіди з Путіним «чудовими». Господар Білого дому окремо підкреслив, що переговори розпочнуться негайно, про що, за його словами, він уже повідомив президента України Володимира Зеленського та цілу низку євро лідерів.

До речі, про них. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив, що під час учорашньої розмови з Трампом європейські лідери вирішили посилити санкції проти Росії. «Європа і Америка єдині в наступному: ми підтримуємо Україну на шляху до припинення вогню. Європа посилить тиск на Москву шляхом санкцій. Про це ми домовилися з президентом США після його розмови з Путіним», - написав пан Мерц у мережі X.

З формулювання очільника німецького уряду незрозуміло, чи дійсно домовилися європейські лідери з Трампом про посилення американських санкцій, адже сам Трамп невдовзі знову висловився в тому дусі, що поки що не хоче вводити нові санкції відносно Москви. Як передає агентство Reuters, пізнім вечором понеділка на запитання журналістів, чому він не вводить нові санкції, як обіцяв, щоб підштовхнути Росію до миру, Трамп відповів: «Ну, тому що я думаю, що у нас є шанс щось зробити, а якщо зробити так (ввести санкції), все може стати набагато гіршим». Після цього господар Овального кабінету повторив свою обіцянку, яку він систематично озвучує з середини квітня: він припинить спроби зупинити війну, якщо побачить, що переговори ні до чого не ведуть.

Тим часом президент Зеленський заявив про необхідність подальшого санкційного тиску на Росію, якщо вона затягуватиме війну та висуватиме нереалістичні умови для мирного врегулювання. «Якщо Росія не піде на припинення вбивств, якщо не звільнятиме полонених і заручників, якщо Путін висуватиме нереалістичні умови, то це означатиме, що Росія і далі затягує війну і заслуговує на те, щоб Європа, Америка і весь світ поводилися відповідно, зокрема реагували додатковими санкціями. Росія має закінчити війну, яку сама і розпочала, і може почати це робити будь-якого дня. Україна завжди готова до миру», - написав нинішній господар Банкової у телеграмі.

За словами глави держави, 19 травня він говорив із президентом США Дональдом Трампом двічі – до і після його розмови з Путіним. У другій розмові брали участь лідери Франції, Італії, Німеччини, Фінляндії та ЄС. «На початку двосторонньої розмови я підтвердив президенту Трампу, що ми в Україні готові до повного та безумовного припинення вогню, як про це й говорили, зокрема, Сполучені Штати. Важливо не розмивати цю пропозицію. Якщо росіяни не готові припиняти вбивства, за це мають бути сильніші санкції. Тиск на Росію спонукатиме її до реального миру – це очевидно для всіх у світі», - додав Зеленський. Він також наголосив, що Україна готова до прямих переговорів з Росією у будь-якому форматі, який дасть результат.

Між тим бодай про якісь результати перемовин по лінії Трамп-Путін говорити не доводиться. Про свою вже третю за останні місяці телефонну розмову Трамп і Путін, як бачимо, відвітували гранично лаконічно. Обидва сказали, що двогодинною розмовою вкрай задоволені та розсипалися у компліментах один одному, тощо.

Втім, диявол, як то кажуть, у деталях. Трамп стверджує, що перемовини про припинення вогню Москва та Київ мають розпочати «негайно». Причому вести їх, за версією господаря Білого дому, вони мають самі без посередників. Незрозуміло, що саме має на увазі 47-й президент США, адже сторони вже почали цей процес ще минулого тижня в Стамбулі. Тобто, пан Трамп пропонує в пожежному режимі розпочати те, що вже розпочалося. Виходить якийсь незрозумілий дипломатичний лабіринт, якщо не сказати – повна маячня з блуканнями по колу.

Тим часом Путін заявив, що готовий працювати з Україною «над меморандумом про майбутній мирний договір». У цьому документі, додав він, серед засад врегулювання пропишуть і «можливе припинення вогню на певний час у разі досягнення відповідних домовленостей». Таким чином заклик Трампа про безумовне (тобто, без жодних умов) припинення вогню на 30 днів, яке підтримали на Печерських пагорбах, Путін за підсумками телефонної бесіди з американським візаві, остаточно поховав. Взагалі, публічне ставлення Путіна до процесу перемир’я практично не змінилося – так, цього разу він не став критикувати цю ідею, але знову нагадав про «першопричини кризи».

Вельми показово, що зразу після розмови Трампа з Путіним помічник останнього Ушаков сказав, що глава Кремля з очільником Білого дому про часові рамки можливого припинення вогню не говорили взагалі. І, судячи з доброзичливих коментарів Дональда Трампа, Путіну вдалося переконати його в тому, що він начебто зацікавлений в припиненні війни. Але знову ж таки сухий факт полягає в тому, що надважлива ідея про негайне припинення вогню відкладена у довгу скриню на невизначений термін.

«Путін каже, що потрібно домовлятися про якийсь «меморандум з приводу можливого майбутнього мирного договору». Сам термін «меморандум» вже провокує для українців негативні асоціації. За контекстом заяви Путіна можна припустити, що мається на увазі якийсь проміжний документ з незрозумілим статусом, щось на кшталт рамкової угоди, або протоколу про наміри. Формально йдеться про нібито компромісний документ, який буде і про припинення вогню і про мирні переговори. І Трамп, на жаль, цю логіку Кремля прийняв», - зауважує політолог Володимир Фесенко.

Наносячи підсумково-аналітичні штрихи на пост переговорну картину, експерт акцентував: «Висновки на даний момент наступні. По-перше, Путін знову успішно навішав переговорної локшини на вуха Трампа. Президент США знову вірить у бажання Путіна завершити війну в Україні. Або вдає, що вірить, щоб з’їхати з теми прямої участі США в переговорах. Щоб до нього було менше питань з цього приводу. По-друге, стратегія Путіна є очевидною – використовувати нібито «мирні переговори» як камуфляж для продовження і посилення війни проти України, і посилювати воєнні дії для тиску на переговорний процес. Поки є очевидним лише одне – мають бути якісь мирні переговори. Де, коли, в якому форматі і з яким порядком денним – все це ще треба з’ясовувати і узгоджувати. Багато хто в Україні пропонує вийти з цього безперспективного переговорного процесу. Але треба розуміти, що це якраз те, чого прагне Путін, і це точно може знову зіпсувати наші стосунки зі США. В умовах загострення і воєнної і дипломатичної ситуації це явно не в наших інтересах. Нам необхідно поєднувати гнучку переговорну тактику з принциповістю у захисті наших інтересів. Також слід надалі підтримувати спільну переговорну позицію з нашими європейськими партнерами і не варто мріяти про швидке завершення війни».