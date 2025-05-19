Трамп охочіше підпише вигідні нові контракти в Москві, ніж погодиться на дорогі поставки зброї Україні, - FT

Хоча насправді це Росія мало зацікавлена ​​в мирних переговорах, вона сподівається на прорив на полі бою та послаблення санкцій.

"Владіміре, зупинись!" — це було жалібне послання Дональда Трампа після нещодавнього російського бомбардування Києва.

Але навряд чи Путін зупиниться. Російський лідер вважає, що час на його боці у війні проти України — як на полі бою, так і на міжнародній арені. Трамп намагається просувати мирний план — сьогодні він проводить телефонні розмови з Путіним та Зеленським. Український та російський лідери знаходяться в схожих позиціях перед обличчям дипломатичного наступу Трампа, вважає Гідеон Рахман, головний оглядач відділу міжнародних відносин Financial Times.

Ні Путіну, ні Зеленському не подобається план миру Трампа — попри наполягання держсекретаря США Марко Рубіо, що це "найкращий шлях уперед". Але і Путін, і Зеленський розуміють ризики у випадку, якщо розлютять Трампа.

"У результаті й Росія, і Україна дотримуються схожої стратегії. Вони удають, що підтримують заклики Трампа до мирних переговорів — водночас сподіваючись, що в разі провалу ініціативи відповідальність ляже на іншу сторону", — пише оглядач.

На думку оглядача, під тиском США Україна та Росія, ймовірно, можуть погодитися на тимчасове припинення вогню. Однак перспективи перетворення такого перемир’я на справжню мирну угоду залишаються мінімальними — оскільки цілі війни Росії та України залишаються глибоко несумісними.

Чинний мирний план США розкритикували у Європі через те, що він задовольняє ключові вимоги Росії щодо контролю над окупованими територіями та передбачає американське визнання російського суверенітету над Кримом. Проте навіть цей план залишається далеким від усього, чого прагне Росія у ширшому контексті українського суверенітету та нейтралітету.

Ключовим залишається питання, кого звинуватить Трамп у разі провалу мирних переговорів. Ідеальний сценарій для Путіна — це якщо Трамп перекладе провину на Зеленського, після чого зніме санкції з Росії й припинить постачання зброї та розвідданих Україні. Водночас український уряд сподівається, що Трамп у підсумку визнає Путіна головною перешкодою для миру — і погодиться посилити санкції проти Росії та надати нову військову допомогу Україні.

"На жаль, на цей час здається, що перевага на боці Росії. Давнє захоплення Трампа Путіним і його зростаюча неприязнь до Зеленського свідчать про те, що саме до українського лідера він втратить терпіння першим. Крім того, Трампа приваблює перспектива відновлення ділових зв’язків із Росією — він значно охочіше підпише вигідні нові контракти в Москві, ніж погодиться на дорогі поставки зброї Україні", — додає Рахман.

У Кремля також є підстави сподіватися, що у разі послаблення санкцій з боку Трампа в ЄС зросте тиск щодо пом’якшення європейських обмежень. Невдача ультранаціоналістичного проросійського кандидата на президентських виборах у Румунії, що відбулися цими вихідними, стала ударом для Путіна, але вона ще не гарантує збереження санкцій ЄС, адже їх потрібно щоразу одностайно подовжувати — зокрема за участи угорського прем'єра Віктора Орбана.

"Проблема в тому, що Путін вірить, ніби час на його боці, тож у Москви майже немає стимулу йти на компроміси, необхідні для досягнення стійкого миру. Якщо Трамп справді хоче, щоб "Владімір" зупинився, йому доведеться чинити на нього тиск", — підсумував Рахман.