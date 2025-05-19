Санкційна бомба: Трамп хоче ізолювати РФ митами

За інформацією Bloomberg, офіційні особи США попередили своїх європейських колег про наміри Дональда Трампа ввести жорсткі санкції проти Росії та її союзників, якщо РФ не погодиться на поступки в рамках мирних переговорів.

Згідно з документом, США можуть ввести 500-процентні митні тарифи на імпорт з країн, які продовжують закуповувати у Росії критично важливі ресурси та товари. До них відносяться:

нафта, нафтопродукти, природний газ, уран та інші стратегічні матеріали

Згідно з планом, митні бар'єри на імпорт із держав, що закуповують ці товари в Росії, будуть настільки високими, що зроблять економічну співпрацю з Москвою майже неможливою. Це повинно стати вагомим стимулом для таких країн переглянути свої торгові відносини з Росією.

Автор законопроєкту охарактеризував запропоновані заходи як «нищівні» для економік країн, які продовжують вести бізнес з Росією. Запровадження таких митних тарифів може призвести до значних економічних труднощів для держав, що покладаються на російські енергоресурси.

Ідея санкцій обговорюється в контексті дипломатичних зусиль щодо тиску на Росію. Bloomberg зазначає, що під час майбутньої телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним Трамп може чітко дати зрозуміти, що не зможе перешкодити ухваленню цього законопроєкту. Це сигнал, який націлений на те, щоб Путін усвідомив серйозність ситуації і можливість загострення санкційного тиску.

Як зазначають аналітики, ці заходи є частиною загальної стратегії тиску США на Росію, спрямованої на примус Кремль до мирних переговорів. Для США важливо, щоб Росія не могла продовжувати ведення війни без економічних наслідків. Одним із головних завдань такого кроку є не тільки посилення санкцій, але й ізоляція Кремля на міжнародній арені.

Як Росія відреагує на ці погрози, наразі невідомо. Проте Кремль може спробувати знайти альтернативні шляхи для експорту своїх товарів, зокрема через нові торгові маршрути, або за допомогою своїх союзників. Проте обмеження на експорт енергоносіїв є критичними для економіки Росії, і їхнє введення може суттєво ускладнити її економічне становище.