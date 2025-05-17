Боно у компанії українських військових представив свій документальний фільм у Канні

Фото: REUTERS

У суботу, 17 травня, в Канні, на червоній доріжці кінофестивалю, Боно (Пол Девід Г’юсон) у компанії українських військовослужбовців представив свій документальний фільм.

Коля Сєрга з’явився в компанії бек-вокаліста U2 Еджа (Девід Говелл Еванс), американського режисера й актора Шона Пенна, який з перших днів повномасштабного вторгнення рф підтримує Україну, та українських захисників і ветеранів війни. Співак і співзасновник Культурного десанту Коля Сєрга опублікував фото з червоної доріжки у себе в Instagram.

"В ім'я любові", - написав він.

На відео звучить Мелодія Мирослава Скорика, італійська опера, "Дума" Дремлюги, яку виконують:

Тарас Столяр - бандурист, розвідник 112 тро, в лавах ЗСУ з 24.02.2022

Ольга Рукавішнікова - скрипалька, гранатометниця, в лавах ЗСУ 24.02.2022, пʼять поранень, втрачено око.

Юрій Іваськевич - оперний співак, стрілець, 110 тро, в лавах з 24.02.2022, влітку 2023 втратив ногу на міні.

Сергій Іванчук - оперний співак, волонтер, 10.03.2022 під час евакуації родини з Харківщини, був розстріляний росіянами. 6 куль, одна з яких пробила легені.

В залі сидять - міністерка Культури Франції, дружина і теща Джорджа Клуні, Боно і The Edge з U2, Шон Пенн, вдова і донька Лучано Паваротті і багато хто ще, кого не встиг ідентифікувати.

І всі під враженням. З кожною композицією Україна стає все ближче і ближче до їх сердець. На рівні до якого складно добратися, але в якому проростають дуже особливі зерна. І так українська культура стає невідʼємною частиною світової. Не відомо як саме ця не дуже таємна вечеря вплинула на її учасників. Але однозначно вплинула. Це видно неозброєним оком.